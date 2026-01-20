Trump, Macron ve Rutte'den Mesajlar Yayınladı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kendisine gönderdiği özel mesajlarını yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kendisine gönderdiği özel mesajları sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladı.

Trump'ın yayınladığı ilk mesaj, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Trump'ın, Fransa şaraplarına yönelik yüzde 200 gümrük vergisi tehdidinde bulunmasından sonra paylaştığı "dostum" hitabıyla başlayan mesajda Macron, "Dostum, Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika işler yapabiliriz. Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum. Gel harika şeyler inşa etmeye çalışalım. Perşembe öğleden sonra Davos sonrası Paris'te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim. Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da toplantı marjında davet edebilirim. Perşembe günü sen ABD'ye dönmeden önce Paris'te baş başa bir yemek yiyelim" dedi.

Rutte'nin mesajı: "Medyayı senin için kullanacağım"

Trump, Macron'un mesajının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den geldiğini iddia ettiği bir başka özel mesajı da yayınladı. Ekran görüntüsüne göre Rutte, Trump'a "Sayın Başkan, sevgili Donald" şeklinde hitap ederek, ABD Başkanı'nın Suriye'deki hamlelerini "inanılmaz" olarak nitelendirdi. Rutte, "Davos'taki medya görüşmelerimi sizin orada (Suriye), Gazze ve Ukrayna'da yürüttüğünüz çalışmaları öne çıkarmak için kullanacağım" ifadelerine yer verdi. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aksine, Grönland konusunda Trump'a destek vererek, "Grönland konusunda bir ilerleme yolu bulmaya kararlıyım" dedi.