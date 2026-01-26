Trump, Minneapolis Olayını Gözden Geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump, Minneapolis Olayını Gözden Geçiriyor

26.01.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, ICE ekiplerinin vurduğu Alex Jeffrey Pretti olayı üzerine her şeyi gözden geçirdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde bir kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulduğu olayla ilgili "her şeyi" gözden geçirdiklerini söyledi.

Trump, Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, Minneapolis'te Alex Jeffrey Pretti'nin ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazetenin sorularını telefonda cevaplayan Trump, Pretti'nin silah taşımaması gerektiğini belirterek, "Hiçbir silahlı saldırıyı sevmem ama birinin protestoya çok güçlü, tam dolu bir silah ve iki yedek şarjörle gitmesini de sevmem." dedi.

ICE polisinin doğru bir şey yapıp yapmadığı sorusuna doğrudan cevap vermeyen Trump, "Bakıyoruz, her şeyi gözden geçiriyoruz ve bir karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Minneapolis'teki göçmenlik ekiplerinin bir noktada bölgeden çekileceğine işaret ederken, bunun ne zaman olacağına ilişkin açıklama yapmadı.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Minneapolis Olayını Gözden Geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

10:36
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 11:04:04. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, Minneapolis Olayını Gözden Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.