ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

26.12.2025 04:36
ABD Başkanı Donald Trump, başkomutan olarak verdiği talimatla ordunun Nijerya'daki DEAŞ hedeflerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Trump "Hristiyanlara yönelik katliamları durdurmadıkları takdirde bunun bedelini ağır şekilde ödeyecekleri konusunda uyarmıştım. Bu gece, o bedel ödendi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Kuzeybatı Nijerya'daki DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

"BU GECE BEDEL ÖDENDİ"

Sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan bir açıklama yapan Trump, saldırı emrini başkomutan olarak kendisinin verdiğini belirterek, "Daha önce bu teröristleri, Hristiyanlara yönelik katliamları durdurmadıkları takdirde bunun bedelini ağır şekilde ödeyecekleri konusunda uyarmıştım. Bu gece, o bedel ödendi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SAYIDA KUSURSUZ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ"

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Savaş Bakanlığı) koordine ettiği operasyon kapsamında çok sayıda kusursuz saldırının başarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Trump, radikal terörizmin gelişmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

SALDIRILAR DEVAM EDECEK

Trump, DEAŞ'ın Nijerya'daki Hristiyanlara yönelik katliamlarını sürdürmesi halinde daha fazla DEAŞ'lı teröristin öldürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

