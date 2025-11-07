Trump, Özbekistan ile 35 Milyar Dolarlık Anlaşma Duyurdu - Son Dakika
Politika

Trump, Özbekistan ile 35 Milyar Dolarlık Anlaşma Duyurdu

07.11.2025 07:07
ABD, Özbekistan ile 3 yıl içinde 35 milyar dolarlık ticaret anlaşması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Özbekistan ile ticaret ve ekonomi anlaşmasına varıldığını duyurdu.

"KRİTİK MİNERALLER, HAVACILIK, ALTYAPI..."

Anlaşmadan büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Trump, "Özbekistan önümüzdeki 3 yıl içinde kritik mineraller, havacılık, otomotiv parçaları, altyapı, tarım, enerji ve kimya, bilgi teknolojileri ve diğer kilit Amerikan sektörlerinden yaklaşık 35 milyar dolar tutarında alım ve yatırım yapacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde ise bu rakam 100 milyar doları aşacak" açıklamasında bulundu.

MİRZİYOYEV'E TEŞEKKÜR ETTİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teşekkür eden Trump, iki ülke arasında uzun ve verimli bir ilişki kurmak için sabırsızlandıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Washington, Özbekistan, Politika, Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

07:05
45 ilde dev FETÖ operasyonu 178 şüpheli yakalandı, 67’si tutuklandı
45 ilde dev FETÖ operasyonu! 178 şüpheli yakalandı, 67'si tutuklandı
06:23
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu
01:08
Fenerbahçe 905’te penaltı bekledi Pozisyonu inceleyen hakemden ’devam’ kararı
Fenerbahçe 90+5'te penaltı bekledi! Pozisyonu inceleyen hakemden 'devam' kararı
23:15
BM, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya uygulanan yaptırımları kaldırdı
BM, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı
23:08
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e 500 bin liralık tazminat davası
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
19:45
Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı Türkiye’yi bakın neyle suçladı
Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı
