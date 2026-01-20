Trump'tan Barış Kurulu Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Barış Kurulu Açıklamaları

20.01.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Macron'un Barış Kurulu'na katılmayabileceğini, düşmanca davranırlarsa vergi koyacağını söyledi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze'de çatışmaları çözmek amacıyla kurmayı planladığı "Barış Kurulu" girişimine katılmayacağı iddialarının sorulması üzerine, "Düşmanca davranırlarsa, şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 vergi koyacağım, o zaman katılacaktır. Ama katılmak zorunda da değil" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Kurulu'na katılmayı reddettiği yönündeki bir soru üzerine, "Bunu mu söyledi? Zaten kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, "Düşmanca davranırlarsa, şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 vergi koyacağım, o zaman katılacaktır. Ama katılmak zorunda da değil" dedi.

Yerel basına konuşan Fransız yetkililer ise Fransa'nın şu aşamada girişime katılma davetini geri çevirme niyetinde olduğunu belirtti.

"Putin davet edildi"

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de kurula üye olmaya davet ettiğini doğruladı. Trump, "Evet, Putin de Barış Kurulu'na davet edildi" dedi.

"Barış Kurulu, sadece Gazze ile sınırlı kalmayacak" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, "Barış Kurulu" fikrini ilk olarak geçen Eylül ayında Gazze'deki savaşı sona erdirme planını duyurduğunda ortaya atmıştı. Ancak geçen hafta dünya liderlerine gönderilen davet mektubunda "kurulun sadece Gazze ile sınırlı kalmayıp küresel çatışmaların sonlandırılmasında geniş bir rol üstleneceği" iddia edildi. Uluslararası basına yansıyan taslak tüzüğe göre, ABD yönetiminin yaklaşık 60 ülkeye gönderdiği belgede, "üyeliğinin üç yıldan uzun sürmesini isteyen ülkelerden 1 milyar dolar nakit katkıda bulunmalarını talep ettiği" aktarıldı.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Barış Kurulu Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:15:09. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Barış Kurulu Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.