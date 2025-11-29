Trump'tan Biden'a İptal Açıklaması - Son Dakika
Politika

Trump'tan Biden'a İptal Açıklaması

29.11.2025 05:12
Trump, Biden dönemindeki belgelerin 'Autopen' ile imzalandığını iddia ederek iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden tarafından bizzat imzalanmamış tüm başkanlık kararnamelerini iptal ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, selefi Joe Biden'ı hedef aldı. Biden döneminde imzalanan resmi belgelerin yaklaşık yüzde 92'sinde gerçek imza değil, "Autopen (imza makinesi)" kullanıldığını savunan Trump, bu yolla Biden'ın imzasının taklit edildiğini iddia etti. ABD başkanının özel izni olmadığı sürece resmi belgelerde "Autopen" kullanmanın yasak olduğunu vurgulayan Trump, "Oval Ofis'teki masanın etrafında Biden'ı çevreleyen radikal solcu çılgınlar, başkanlığı onun elinden aldılar" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN BIDEN'A "YALANCI SAHİTLİK" UYARISI

Bu nedenle o dönemde imzalanan tüm resmi belgeleri geçersiz kıldığını söyleyen Trump, "Sahtekar Joe Biden tarafından doğrudan imzalanmamış tüm başkanlık kararnamelerini ve resmi belgeleri iptal ediyorum. Çünkü 'Autopen'i kullanan kişiler bunu yasadışı bir şekilde yapmıştır" dedi. Biden'ın resmi başkanlık belgelerinin "Autopen" ile imzalandığı sürece dahil olmadığının altını çizen Trump, "Eğer dahil olduğunu söylerse, yalancı şahitlik suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktır" uyarısında bulundu.

AUTOPEN NEDİR?

Yoğun programları nedeniyle her belgeyi bizzat imzalama imkanı olmayan üst düzey yetkililerin yerine imza atabilen bir cihaz olan Autopen, imza sahibinin el yazısını taklit eden bir şablon kullanır ve gerçek bir kalemle imzayı kağıda geçirir. Böylece kişinin fiziksel olarak orada bulunmasına gerek kalmadan belgeler "imzalanmış" sayılır.

Autopen, ABD başkanları ve diğer devlet yetkilileri tarafından zaman kazanmak için sıkça kullanılır.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Joe Biden, Politika, Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'tan Biden'a İptal Açıklaması
