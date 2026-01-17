Trump'tan Gazze'ye Barış Planı - Son Dakika
Trump'tan Gazze'ye Barış Planı

17.01.2026 10:26
Beyaz Saray, Gazze için kurulan Barış Kurulu'nun üyelerini açıkladı. Trump liderlik yapacak.

WASHINGTON, 17 Ocak (Xinhua) -- Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi için önerdiği 20 maddelik barış planını hayata geçirmek üzere kurulan Gazze "Barış Kurulu'nun" üyelerini açıkladı.

Beyaz Saray'dan cuma günü yapılan açıklamaya göre kurucu yönetim kurulunda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı Jared Kushner ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair yer alıyor. Trump, geçen eylül ayında açıkladığı barış planı kapsamında kurulun başkanlığını üstleniyor.

Açıklamada kurul üyelerinin her birinin yönetişim, diplomasi ve yeniden yapılanma alanlarını kapsayan bir görevden sorumlu olacağı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler eski Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze'nin yüksek temsilcisi olarak görev yapacak ve Barış Kurulu ile Gazze'nin yeni yönetimi arasındaki ana bağlantı noktası olacak.

Güvenlik boyutuna ilişkin olarak ise Tümgeneral Jasper Jeffers'ın barışı korumak, silahsızlanmayı desteklemek ve insani yardım ile yeniden inşa malzemelerinin ulaştırılmasını sağlamakla görevli Uluslararası İstikrar Gücü'nün komutanlığına atandığı bildirildi.

Trump perşembe günü yaptığı açıklamada, yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Filistinli liderlerin geçiş döneminde Gazze'nin yönetimini üstlenmesini desteklediğini söyledi.

Trump, Hamas'ın tüm silahlarını teslim etmesi ve tünel ağını imha etmesi de dahil olmak üzere kapsamlı bir silahsızlanma anlaşması sağlamak üzere Mısır, Türkiye ve Katar'la birlikte çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

