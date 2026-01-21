Trump'tan Grönland Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Grönland halkına hem de Danimarka halkına saygı besliyorum. Ama tüm NATO müttefiklerimizin kendi topraklarını savunma hakkı var. Hiçbir ülke ya da ülkeler grubu Grönland'ı ABD haricinde koruyabilecek güce sahip değil. Bunu iki hafta önce Venezuela'da anladılar diye düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya 6 saatte Danimarka'yı ele geçirmişti, ne kendini ne Danimarka'yı savunamamıştı. Gücümüzün ne kadar fazla olduğunu Venezuela konusunda anladılar sanıyorum" dedi. - DAVOS