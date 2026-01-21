Trump'tan Grönland Açıklaması - Son Dakika
Politika

Trump'tan Grönland Açıklaması

21.01.2026 17:18
Trump, Grönland'ın savunulması için sadece ABD'nin yeterli güce sahip olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Grönland halkına hem de Danimarka halkına saygı besliyorum. Ama tüm NATO müttefiklerimizin kendi topraklarını savunma hakkı var. Hiçbir ülke ya da ülkeler grubu Grönland'ı ABD haricinde koruyabilecek güce sahip değil. Bunu iki hafta önce Venezuela'da anladılar diye düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya 6 saatte Danimarka'yı ele geçirmişti, ne kendini ne Danimarka'yı savunamamıştı. Gücümüzün ne kadar fazla olduğunu Venezuela konusunda anladılar sanıyorum" dedi. - DAVOS

Kaynak: İHA

Dış Politika, Donald Trump, Danimarka, Güvenlik, Politika, Grönland, Nato, Son Dakika

Trump'tan Grönland Açıklaması

SON DAKİKA: Trump'tan Grönland Açıklaması - Son Dakika
