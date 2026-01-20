Trump'tan Grönland Açıklaması: 2026'da ABD Toprağı Olacak - Son Dakika
Trump'tan Grönland Açıklaması: 2026'da ABD Toprağı Olacak

20.01.2026 10:37
Trump, Grönland'ın 2026'da ABD toprağı olacağı mesajını verdi, gerilim arttı.

ABD Başkanı Donald Trump; ABD bayrağını " Grönland, ABD Toprağı, Kuruluş 2026" tabelasının bulunduğu alana dikerken tasvir edildiği paylaşımıyla "Grönland ABD toprağı olacak" mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmesinin ardından Danimarka ve Grönland ile ABD arasındaki yükselen tansiyon devam ediyor. Trump, Truth Social hesabından paylaştığı bir görsel, ABD Başkanının Grönland arzusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Paylaşımda Trump, ABD bayrağını diktiği bir sahnede tasvir edilirken, görselde "Grönland, ABD Toprağı, Kuruluş 2026" ifadeleri yer aldı. Trump'ın "Grönland'ın 2026'da ABD toprağı olacağı ve bunu kendisinin sağladığı" mesajını verdiği görselde ABD Başkanının yanında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer alıyor. Trump, Vance ve Rubio görselde oldukça kararlı bir ifadeyle görülüyor.

Trump'tan Birleşik Krallık'a: "Büyük bir aptallık"

Şok edici bir şekilde, "parlak" NATO müttefikimiz Birleşik Krallık, şu anda hayati öneme sahip bir ABD askeri üssünün bulunduğu Diego Garcia Adası'nı Mauritius'a vermek için hiçbir neden olmaksızın planlar yapıyor. Çin ve Rusya'nın bu tam bir zayıflık göstergesi olan hareketi fark ettiklerine şüphe yok. Bunlar sadece gücü tanıyan uluslararası güçlerdir, bu yüzden benim liderliğim altındaki ABD, sadece bir yıl sonra, hiç olmadığı kadar saygı görüyor. Birleşik Krallık'ın son derece önemli bir toprak parçasını vermek istemesi büyük bir aptallık ve Grönland'ın ele geçirilmesi gereken çok uzun bir ulusal güvenlik nedenleri listesine eklenen bir başka neden. Danimarka ve Avrupalı müttefikleri doğru olanı yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

