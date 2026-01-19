Trump'tan Ilhan Omar'a Geri Gönderme Çağrısı - Son Dakika
Trump'tan Ilhan Omar'a Geri Gönderme Çağrısı

19.01.2026 07:34
Trump, Ilhan Omar'ı Somali'ye geri gönderme önerisinde bulundu. Omar ise nefret söylemine yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın "dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmesi gerektiğini" belirtti.

Trump, Omar hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk olduğunu iddia eden Trump, "ABD'den nefret eden, sürekli şikayet eden sahte Kongre üyesi Ilhan Omar da bu konuda her şeyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Trump, şunları kaydetti:

"O hapiste olmalı, hatta daha kötü bir ceza olarak, dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmeli."

Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ı "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendiren Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunmuştu. Trump, Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söylemişti.

Omar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

