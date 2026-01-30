Trump'tan İran'a Uyarı: Nükleer ve Göstericiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan İran'a Uyarı: Nükleer ve Göstericiler

30.01.2026 07:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın nükleer programı ve protestoculara yönelik tutumu hakkında uyarılarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah programı ve göstericileri hedef almaması konusunda bir şeyler yapması gerektiğini belirterek, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu." dedi.

ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, son birkaç gün içinde İran ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya bunu planlayıp planlamadığı sorusuna, "Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum." yanıtını verdi.

Tahran yönetimine "uyarıda" bulunan Trump, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu." diye konuştu.

ABD Başkanı sözlerine, "Onlara iki şey söyledim. Birincisi nükleer silah yok, ikincisi protestocuları öldürmeyi bırakın. Binlerce kişiyi öldürüyorlar. İki hafta önce 837 infazın durdurulmasını sağladım ama artık bir şeyler yapmaları gerekecek." diye devam etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a gözdağı verdi

Öte yandan Trump, İngiltere'nin Çin ile yeni işbirlikleri yapma planına ilişkin bir soruya da yanıt verdi.

ABD Başkanı, İngiltere'yi kastederek, "Onlar için bunu yapmak çok tehlikeli. Kanada için Çin ile iş yapmak daha da tehlikeli. Kanada şu anda iyi gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Küba hayatta kalamayacak iddiası

Trump ayrıca Küba'nın "başarısız bir devlet" olduğunu savunarak, "Küba için kendinizi kötü hissetmelisiniz. Küba, kendi halkına çok kötü davranıyor. Küba'yı boğmaya çalışmıyorum ama zaten muhtemelen hayatta kalamayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Federal güçler Minnesota'dan çekilmeyecek

Trump, hükümetin Minnesota eyaletinde göçmenlere yönelik operasyonlarla tartışma konusu olan federal kolluk kuvvetlerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Hayır, hayır. Kesinlikle hayır," yanıtını verdi.

Ülkeyi "güvende tutmak" amacıyla ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Trump, "sınır çarı" olarak nitelendirilen ve sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan'ın bölgede "harika" işler yaptığını dile getirdi.

Homan, dün yaptığı açıklamada, ekiplerin Minnesota'dan çekilmesinin eyalet yetkilileriyle sağlanacak işbirliğine bağlı olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Uyarı: Nükleer ve Göstericiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı
İETT otobüsünde sazlı yolculuk İETT otobüsünde sazlı yolculuk

06:56
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
04:23
Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak
Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak
02:31
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
01:59
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı
Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
00:56
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
00:25
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 07:45:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Uyarı: Nükleer ve Göstericiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.