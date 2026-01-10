Trump'tan İran Protestolarına Destek - Son Dakika
Politika

Trump'tan İran Protestolarına Destek

Trump'tan İran Protestolarına Destek
10.01.2026 23:04
Trump, İran'daki protestoları destekleyerek, ABD'nin yardıma hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolara ilişkin, "İran belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardıma hazırdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington hükümetinin İran'daki gelişmelere destek sağlayabileceği görüşünü destekleyerek, "İran belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardıma hazırdır" dedi.

"Durumu çok yakından inceliyoruz"

ABD Başkanı Trump, dün petrol ve doğal gaz şirketlerinin yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda da İran'daki protestolara değinerek, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulamıştı. Trump, "Geçmişte yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa buna müdahil olacağımızı net bir şekilde söyledim. Bu müdahale, illa sahaya asker göndermek anlamına gelmez, onları en çok acıtacak şekilde askeri kapasiteyle vurmak anlamına da gelir. Bunu istemiyoruz. Halka kötü davrandılar ve şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz " ifadelerini kullanmıştı.

İran'daki gösterilerde 65 kişi hayatını kaybetmişti

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına karşı başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılarak şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 14. gününe girerken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) dün gösterilerin başlamasından bu yana en az 50 protestocu ve 15 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Başkent Tahran'da göstericiler, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alarak, "Hamaney'e ölüm" şeklinde slogan atıyor. 8 Ocak Perşembe akşamından bu yana İran genelindeki internet kesintisi ise devam ediyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, İran, Son Dakika

