Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Politika

Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd

25.01.2026 21:50
BD Başkanı Donald Trump, Çin ile ilişkilerini güçlendiren Kanada'ya yönelik eleştirilerini iyice sertleştirdi. Kanada'nın dış ticaret tercihlerini hedef alan Trump, Çin'in ülke üzerindeki etkisinin arttığını savunarak, bu durumun hem Kanada hem de ABD açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini daha önce dile getiren Trump, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı tamamen ele geçiriyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı sert sözlerle hedef aldı. Kanada'nın dış ticaret politikalarını eleştiren Trump, Çin'in ülke üzerindeki etkisinin giderek arttığını savunarak, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı tamamen ele geçiriyor" ifadelerini kullandı.

"ÇİN KANADA'YI TAMAMEN ELE GEÇİRİYOR"

Trump, yaptığı açıklamada Kanada'nın Çin ile geliştirdiği ekonomik ilişkilerin ülkeyi zayıflattığını ileri sürdü. "Çin, Kanada'yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü" diyen Trump, sözlerini alaycı bir ifadeyle tamamlayarak, "Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar" dedi.

BAŞBAKAN CARNEY'E: VALİ CARNEY

Trump, bir gün önceki açıklamasında ise Kanada Başbakanı Mark Carney'i doğrudan hedef almış ve kendisinden "Vali Carney" diye söz etmişti. Trump, Kanada'nın Çin ile ticari ortaklığının ABD açısından kabul edilemez sonuçlar doğuracağını savunmuştu.

"KANADA TESLİMAT LİMANI OLAMAZ"

Kanada'nın Çin'den ABD'ye gönderilen ürünler için bir geçiş noktası haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirten Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'den ABD'ye gönderilen ürünler için bir 'teslimat limanı' yapabileceğini düşünüyorsa, çok büyük bir yanılgı içindedir" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Trump, Kanada'nın Çin ile bir ticaret anlaşması yapması halinde sert ekonomik yaptırımların devreye alınacağını belirterek, "Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa, Kanada'dan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" dedi. Trump, Çin'in Kanada'nın iş dünyasını, sosyal yapısını ve yaşam biçimini olumsuz etkileyeceğini de öne sürdü.

Trump Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau zamanında da komşu ülkenin ABD2nin 51. eyaleti olması gerektiğini dillendirmişti.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • der25@M334 der25@M334:
    dünya yı verin kurulun un Tramp dan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
