Trump\'tan Kanada\'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı sert sözlerle hedef aldı. Kanada'nın dış ticaret politikalarını eleştiren Trump, Çin'in ülke üzerindeki etkisinin giderek arttığını savunarak, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı tamamen ele geçiriyor" ifadelerini kullandı.

"ÇİN KANADA'YI TAMAMEN ELE GEÇİRİYOR"

Trump, yaptığı açıklamada Kanada'nın Çin ile geliştirdiği ekonomik ilişkilerin ülkeyi zayıflattığını ileri sürdü. "Çin, Kanada'yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü" diyen Trump, sözlerini alaycı bir ifadeyle tamamlayarak, "Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar" dedi.

BAŞBAKAN CARNEY'E: VALİ CARNEY

Trump, bir gün önceki açıklamasında ise Kanada Başbakanı Mark Carney'i doğrudan hedef almış ve kendisinden "Vali Carney" diye söz etmişti. Trump, Kanada'nın Çin ile ticari ortaklığının ABD açısından kabul edilemez sonuçlar doğuracağını savunmuştu.

"KANADA TESLİMAT LİMANI OLAMAZ"

Kanada'nın Çin'den ABD'ye gönderilen ürünler için bir geçiş noktası haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirten Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'den ABD'ye gönderilen ürünler için bir 'teslimat limanı' yapabileceğini düşünüyorsa, çok büyük bir yanılgı içindedir" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Trump, Kanada'nın Çin ile bir ticaret anlaşması yapması halinde sert ekonomik yaptırımların devreye alınacağını belirterek, "Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa, Kanada'dan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" dedi. Trump, Çin'in Kanada'nın iş dünyasını, sosyal yapısını ve yaşam biçimini olumsuz etkileyeceğini de öne sürdü.

Trump Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau zamanında da komşu ülkenin ABD2nin 51. eyaleti olması gerektiğini dillendirmişti.