Trump'tan Konut Pazarına 200 Milyar Dolarlık Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trump'tan Konut Pazarına 200 Milyar Dolarlık Destek

09.01.2026 02:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, konut piyasasını desteklemek için 200 milyar dolarlık ipotek tahvili alımını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, konut piyasasını desteklemek amacıyla temsilcilerine 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil (mortgage bond) alımı talimatı verdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ı konut piyasasını görmezden gelmekle eleştiren Trump, kendisinin konut piyasasına özel önem verdiğini belirtti.

Trump, konut finansmanı sisteminde önemli rol oynayan Fannie Mae ve Freddie Mac'i ilk başkanlık döneminde satmamayı tercih ettiğini anımsatarak, bunun "harika" ve uzmanların tavsiyesine aykırı bir karar olduğunu aktardı.

Bu kuruluşların değerinin bugün o zamanki değerlerinin katbekat üzerine çıktığını ve 200 milyar dolar nakte sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Bu nedenle temsilcilerime 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil satın almaları talimatı veriyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, bu adımın mortgage faiz oranlarını ve aylık ödemeleri düşüreceğini, ev sahibi olmanın maliyetini daha uygun hale getireceğini savundu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Konut Pazarına 200 Milyar Dolarlık Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 03:01:35. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Konut Pazarına 200 Milyar Dolarlık Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.