Trump'tan Kredi Kartı Faizlerine Sınır Çağrısı
Ekonomi

Trump'tan Kredi Kartı Faizlerine Sınır Çağrısı

10.01.2026 06:16
Trump, kredi kartı faiz oranlarına yüzde 10 sınırı getirilmesini talep etti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, kredi kartı faiz oranlarına bir yıl boyunca yüzde 10'luk sınır getirilmesi çağrısında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında yüzde 20 ila yüzde 30 arasında veya daha yüksek faiz uygulayan kredi kartı şirketlerinin yaygınlaştığını öne süren Trump, "Kredi kartı şirketleri tarafından Amerikan halkının 'soyulmasına' artık izin vermeyeceğimizi bildiririz." ifadesini kullandı.

Trump, şunları kaydetti:

"20 Ocak 2026 tarihinden itibaren, ABD Başkanı olarak kredi kartı faiz oranlarına bir yıllık yüzde 10'luk sınır getirilmesini talep ediyorum. Tesadüfen 20 Ocak tarihi, çok başarılı Trump yönetiminin birinci yıl dönümüne denk geliyor."

Kaynak: AA

