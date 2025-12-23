Trump açık açık tehdit etti: Sert oynarsa bu onun son seferi olur - Son Dakika
Trump açık açık tehdit etti: Sert oynarsa bu onun son seferi olur

23.12.2025 03:30
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın etrafında "devasa bir Amerikan filosu" bulunduğuna işaret ederek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur" diye seslendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Neol tatilini geçirdiği Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde basın mensuplarına ABD- Venezuela gerginliğini değerlendirdi.

Venezuela'nın ABD'ye çok sayıda yasa dışı göçmeni ve suçlu insanları gönderdiğini savunan Trump, ayrıca ABD'ye ciddi miktarda uyuşturucunun bu ülkeden geldiğini ve buna engel olacaklarını söyledi.

"NE YAPMAK İSTEDİĞİ ONA KALMIŞ"

Trump, "ABD'nin nihai amacının Maduro'yu görevden uzaklaştırmak" olup olmadığı şeklindeki soruya karşılık, "Muhtemelen öyle olurdu. Bunu bilemem. Ne yapmak istediği ona kalmış. Bunu yapması kendisi için akıllıca olur. Bakalım, bunu göreceğiz." dedi.

"EĞER SERT OYNARSA BU ONUN İÇİN SON SEFER OLUR"

Maduro'yu üstü kapalı şekilde "tehdit eden" Trump, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur. Güney Amerika'da şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük donanmaya sahibiz." şeklinde konuştu.

"TEKNELERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Trump, Karayipler'de uyuşturucu olduğunu düşündükleri tekneleri hedef almaya devam edeceklerini, Venezuela kaynaklı "yaptırıma tabi" petrol tankerlerine de el koymayı sürdüreceklerini vurguladı. El koydukları son petrol tankerinin içindeki petrolü ellerinde tutacaklarını belirten Trump, bu petrolü istedikleri gibi kullanabileceklerini öne sürdü.

"PETRO DA DİKKATLİ OLMALI"

Trump, Kolombiya'nın da kokain üreterek ABD'ye gönderdiğini iddia ederek, "Orada uyuşturucu fabrikaları var. Kolombiya'da kokain üretiyorlar. Kokain ürettiği ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiği için (Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro) dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

