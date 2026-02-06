Trump'tan Seçim Güvenliği İçin Çağrı - Son Dakika
Trump'tan Seçim Güvenliği İçin Çağrı

06.02.2026 10:26
Trump, 'SAVE Act' tasarısının hızla kabul edilmesini isteyerek seçimlerdeki düzenlemeleri artırmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerine yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören "SAVE Act" yasa tasarısının Kongre'den hızla geçirilmesi çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Kongre'deki Cumhuriyetçiler ve Demokratlara çağrı yaparak söz konusu tasarının hızla kabul edilmesini istediğini söyledi.

Leavitt, oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerinde daha katı düzenlemeler içeren "SAVE Act" yasa tasarısı ile eyaletlerin, federal seçim yasalarına uygun hareket etmesini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Düzenlemenin seçmen kütüklerinden ABD vatandaşı olmayanların çıkarılmasını öngördüğünü belirten Leavitt, seçim güvenliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını savundu.

Tasarıya göre, oy kullanırken kimlik ibrazı zorunlu olacak, seçmen kaydı sırasında da ABD vatandaşlığını kanıtlayan belge sunulması gerekecek.

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimde ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosu'ndaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

Trump, seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere, ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yapmış, bu çağrı Demokratların tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güncel

Son Dakika Güncel Trump'tan Seçim Güvenliği İçin Çağrı - Son Dakika

Trump'tan Seçim Güvenliği İçin Çağrı
