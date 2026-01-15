Trump'tan SNAP İddiaları Üzerine Açıklama - Son Dakika
Trump'tan SNAP İddiaları Üzerine Açıklama

15.01.2026 09:24
Trump, Minneapolis'teki gıda yardımlarıyla ilgili 'Demokrat dolandırıcılığı' suçlamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis merkezli Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) tartışmalarıyla ilgili paylaşımında "Tüm bunlar, yalan haber medyasının koruması altındaki devasa bir Demokrat dolandırıcılığı" ifadesini kullandı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Minneapolis'teki gıda yardımı işletmelerine ait olduğu belirtilen bazı fotoğrafları paylaştı.

"Bunların gıda yardımı işletmeleri olduğuna gerçekten inanan var mı?" diye soran Trump, bu işletmelerde yiyecek, temizlik ve hizmet değil, yalnızca "dolandırıcılık" olduğunu iddia etti.

Trump, "Milyonlarca dolarlık vergi mükellefi parası alıyorlar ve Amerikalıların ne kadar aptal olduğuna gülüyorlar ama artık öyle olmayacak. Bu kişiler, Somali'ye ya da geldikleri başka herhangi bir ülkeye geri gönderilmeli." ifadelerini kullandı.

California, Illinois, New York ve daha pek çok yerin aynı derecede kötü olduğunu ileri süren Trump, "Tüm bunlar, yalan haber medyasının koruması altındaki devasa bir Demokrat dolandırıcılığı, ancak sona erecek. Çünkü biz, Amerika'yı tekrar büyük yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Minneapolis merkezli SNAP tartışmaları

Minnesota eyaletinde, özellikle Minneapolis merkezli olarak, "Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP)" kapsamında ayrılan fonların usulsüz kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturmalar yürütülüyor.

Federal yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda bazı işletmelerin gerçekte faaliyet göstermediğini ve federal fonları suistimal ettiğini açıklamıştı.

Trump yönetiminin eyalete ayrılan bazı gıda yardımı fonlarını askıya alma girişimi ise dün federal bir yargıç tarafından durdurulmuştu.

Kaynak: AA

