Trump'tan Store'a Nobel Tepkisi

19.01.2026 16:17
Norveç Başbakanı Store, Trump'ın Nobel Barış Ödülü eleştirisine bağımsız Nobel Komitesi yanıtı verdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmemesinin ardından "artık sadece barışı düşünme zorunluluğu hissetmediğini" ve Grönland'a dair taleplerine odaklanacağını belirten mesajına yanıt olarak, ödülü bağımsız Nobel Komitesi'nin verdiğini söyledi.

Norveç'te yayın yapan VG gazetesi, Norveç Başbakanı Store'un ABD Başkanı Trump'tan bir mesaj aldığını doğruladığını aktardı.

Store, VG'ye yaptığı açıklamada, Trump'ın mesajının ABD'nin Grönland nedeniyle 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararına gösterdikleri tepkinin ardından geldiğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile gerginliğin azaltılması çağrısında bulunduklarını ve Trump ile telefon görüşmesi talep ettiklerini de belirten Store, mesajın telefon görüşmesi talebinden kısa bir süre sonra gönderildiğini belirtti.

Store, "Norveç'in Grönland konusundaki tutumu net. Grönland, Danimarka Krallığı'nın bir parçasıdır ve Norveç bu konuda Danimarka Krallığı'nı desteklemektedir. NATO'nun Arktik'te güvenlik ve istikrar faaliyetlerini güçlendirmesini de destekliyoruz." diye konuştu.

Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne ilişkin sözleriyle ilgili olarak da Store, "Nobel Barış Ödülü'ne gelince, Trump'a defalarca ve açıkça belirttim. Herkesin de bildiği bir gerçek. Ödülü Norveç hükümeti değil, bağımsız bir Nobel Komitesi veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Norveç Başbakanı Store'a mesajı

ABD Kamu Yayın Servisi (PBS) muhabiri Nick Schifrin, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Norveç Başbakanı Store'a ithafen bir mesaj paylaştığını duyurmuş ve Trump'ın mesajda şu ifadeleri kullandığına dikkati çekmişti:

"Sevgili Jonas: Ülkenizin 8 savaşı durdurduğum halde bana Nobel Barış Ödülü'nü vermeme kararı aldığını göz önünde bulundurarak, barış her zaman öncelikli olsa da, artık sadece barışı düşünme zorunluluğu hissetmiyorum. Artık ABD için neyin iyi ve uygun olduğunu düşünebiliriz."

PBS muhabiri, Danimarka'nın Grönland'ı Rusya ve Çin'den korumayacağına işaret eden Trump'ın mesajından, şu ifadeleri de aktarmıştı:

"Ayrıca neden 'mülkiyet hakkına sahipler', yazılı bir belge yok, sadece yüzlerce yıl önce bir tekne oraya demir attı deniyor, ama bizim de oraya demir atan teknelerimiz vardı. NATO'nun kuruluşundan beri herkesten daha çok şey yaptım, şimdi NATO'nun da ABD için bir şeyler yapması gerekiyor. Grönland'ın tam ve mutlak kontrolüne sahip olmadığımız sürece dünya güvenli değil."

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Diplomasi, Savunma, Norveç, Güncel, Son Dakika

