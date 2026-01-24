Trump'tan Tarihi Kış Fırtınası için Acil Durum İlanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Tarihi Kış Fırtınası için Acil Durum İlanı

24.01.2026 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, kış fırtınaları için acil durum ilanlarını onayladı, eyaletleri izliyor.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin yarısını etkisi altına alacak "tarihi kış fırtınaları" için "acil durum" ilanlarını onayladığını belirterek, fırtınadan etkilenecek tüm eyaletleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Trump, ABD merkezli TruthSocial adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "South Carolina ve Virginia eyaletlerine doğru ilerleyen tarihi kış fırtınaları için acil durum ilanlarını onayladım." ifadesini kullandı.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) ve eyalet yetkililerinin yardımıyla herkesin güvenliğini sağlayacaklarını vurgulayan Trump, her iki eyaletin de ihtiyaç duyulan desteği almasını sağlayacaklarının altını çizdi.

Trump, "Fırtınanın yolunda bulunan tüm eyaletleri izlemeye ve onlarla iletişim halinde kalmaya devam edeceğiz. Güvende ve sıcak kalın." ifadelerine yer verdi.

ABD'de yoğun kar ve dondurucu soğuk uyarısı

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin yarısından fazlasının hafta sonundan itibaren yoğun karla birlikte "tarihi nitelikte dondurucu soğukların" etkisi altına gireceğini açıklamıştı.

Texas'tan ülkenin kuzeydoğu eyaletlerine kadar 172 milyondan fazla kişiyi etkileyecek sert kış şartlarında bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar kar beklenirken, hava sıcaklığının da eksi 45 dereceye kadar düşebileceği, şiddetli rüzgarların da etkisiyle, "felaket boyutunda buzlanma" meydana gelebileceği uyarısı yapılmıştı.

Ülkedeki 10'dan fazla eyalette "olağanüstü hal" ilan edilmiş, fırtına ve yağışın yoğun yaşanacağı bölgelerde halkın elektrik kesintilerine hazır olmaları gerektiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Hava Durumu, Acil Durum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Tarihi Kış Fırtınası için Acil Durum İlanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
Banka alarmı çalınca polis gitti, davetsiz misafirle karşılaştı Banka alarmı çalınca polis gitti, davetsiz misafirle karşılaştı
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti

19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
17:56
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
17:50
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
16:13
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 20:04:14. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Tarihi Kış Fırtınası için Acil Durum İlanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.