Trump'tan marihuananın tıbbi alanda kullanımını kolaylaştıran kararnameye imza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan marihuananın tıbbi alanda kullanımını kolaylaştıran kararnameye imza

Trump\'tan marihuananın tıbbi alanda kullanımını kolaylaştıran kararnameye imza
18.12.2025 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, tıbbi alanda marihuananın kullanımını kolaylaştıran bir başkanlık kararnamesine imza attı. Bu düzenleme ile marihuananın erişim seviyesi 'kategori 1'den 'kategori 3'e indirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, marihuananın tıbbi alanda kullanımını kısmen kolaylaştıran bir başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD'DE MARİHUANA KULLANIMI TIBBİ ALANDA KOLAYLAŞTIRILDI

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında söz konusu kararnameye imza atan ABD Başkanı Trump, özellikle yoğun ağrı yaşayan binlerce hastadan bu yönde bir adım atması çağrısıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, tıbbi alanda kullanılan marihuanaya erişimi "kategori 1" seviyesinden "kategori 3" seviyesine indirerek, bu maddenin tıbbi tedavilerde, araştırmalarda ve laboratuvarlarda daha kolay şekilde kullanılabilmesine imkan tanıdıklarını söyledi.

"KEYFİ AMAÇLA KULLANIM HALA YASAK"

ABD Başkanı, söz konusu düzenlemenin, marihuananın günlük kullanımını yasallaştırmadığını, aksine bu maddenin "keyfi amaçla" kullanımı konusunda mevcut düzenlemelerin aynen geçerli olduğunu vurguladı.

Daha sonra söz alan Medicare ve Medicade Merkezleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de söz konusu maddenin tıp alanında kullanımının kolaylaştırılmasının özellikle bazı tür hastaların tedavisinde önemli bir işlev görebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan marihuananın tıbbi alanda kullanımını kolaylaştıran kararnameye imza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • tufan bayar tufan bayar:
    doktorlar hemsirel icebir gibi oluyo trumph amcA 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park’ta 221 gün sonra kaybetti Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız
ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu 4 kişi hayatını kaybetti ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı Piyasadan toplatılıyor Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü Eşi gözaltına alındı Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı
Türkiye’de de satışı vardı 162 yıllık tekstil devi iflas etti Türkiye'de de satışı vardı! 162 yıllık tekstil devi iflas etti

23:44
Büyük şanssızlık Samsunspor, Mainz 05 karşısında inanılmaz bir golden oldu
Büyük şanssızlık! Samsunspor, Mainz 05 karşısında inanılmaz bir golden oldu
22:51
Gain Medya soruşturmasında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı
Gain Medya soruşturmasında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı
22:51
AK Partili Tayyar: Yanına sunucuları alıp hakim ve savcıları ziyaret ediyorlar
AK Partili Tayyar: Yanına sunucuları alıp hakim ve savcıları ziyaret ediyorlar
22:35
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor
22:26
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı
21:38
Gözaltına alınan Danla Bilic’den bomba paylaşım
Gözaltına alınan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2025 00:04:35. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan marihuananın tıbbi alanda kullanımını kolaylaştıran kararnameye imza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.