Trump\'tan marihuananın tıbbi alanda kullanımını kolaylaştıran kararnameye imza

ABD Başkanı Donald Trump, marihuananın tıbbi alanda kullanımını kısmen kolaylaştıran bir başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD'DE MARİHUANA KULLANIMI TIBBİ ALANDA KOLAYLAŞTIRILDI

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında söz konusu kararnameye imza atan ABD Başkanı Trump, özellikle yoğun ağrı yaşayan binlerce hastadan bu yönde bir adım atması çağrısıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, tıbbi alanda kullanılan marihuanaya erişimi "kategori 1" seviyesinden "kategori 3" seviyesine indirerek, bu maddenin tıbbi tedavilerde, araştırmalarda ve laboratuvarlarda daha kolay şekilde kullanılabilmesine imkan tanıdıklarını söyledi.

"KEYFİ AMAÇLA KULLANIM HALA YASAK"

ABD Başkanı, söz konusu düzenlemenin, marihuananın günlük kullanımını yasallaştırmadığını, aksine bu maddenin "keyfi amaçla" kullanımı konusunda mevcut düzenlemelerin aynen geçerli olduğunu vurguladı.

Daha sonra söz alan Medicare ve Medicade Merkezleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de söz konusu maddenin tıp alanında kullanımının kolaylaştırılmasının özellikle bazı tür hastaların tedavisinde önemli bir işlev görebileceğini kaydetti.