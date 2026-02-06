Trump'tan Uygun Fiyatlı İlaç İnisiyatifi - Son Dakika
Trump'tan Uygun Fiyatlı İlaç İnisiyatifi

06.02.2026 04:16
Trump, uygun fiyatlı ilaçlar için 'TrumpRx.gov' sitesini duyurdu, milyonlarca Amerikalıya fayda sağlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği "TrumpRx.gov" internet sitesinin halkın erişimine açıldığını duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısıyla kendi adını taşıyan ilaç sitesinin duyurusunu yaptı.

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra büyük ilaç firmalarının tamamıyla ciddi görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeler sonucunda birçok kritik ilacın fiyatlarında kayda değer düşüşler sağladıklarını söyleyen Trump, büyük bir seçim vaadini yerine getirdiğini belirtti.

Trump, yeni hizmetin milyonlarca Amerikalının hayatına doğrudan dokunan ve bütçelerine önemli katkı yapacak bir adım olduğunu dile getirerek, "Bu akşam, tüm zamanların en dönüştürücü sağlık hizmetleri girişimlerinden birinin lansmanını yapıyoruz. Bu çok büyük bir iş." dedi.

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de daha sonra kürsüye gelerek kısa bir değerlendirme yaptı.

Trump'ın talimatının ardından büyük bir ekiple çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Öz, bu doğrudan satış hizmetinin milyonlarca Amerikalının daha iyi bir sağlık hizmeti alması anlamına geleceğini vurguladı.

Daha sonra bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "TrumpRx.gov" internet sitesinden uygun fiyatlı ilaçların nasıl satın alınabileceğine ilişkin bir sunum yaptı.

Trump, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisi firmadan 14'ü ile ilaç fiyatlarını düşürme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Ekonomi, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

