Trump'tan Venezuela ve Küba Açıklamaları

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'ya ilişkin, "Kokain üretip ABD'ye gönderiyor, bu yüzden arkasını kollaması lazım" ifadelerini kullanırken, Küba hakkında da "Küba da şu anda çok iyi bir durumda değil. Bu sistem Kübalılar için çok da iyi değil. Acı çekiyorlar. Eninde sonunda Küba konusunda da konuşmamız gerekebilir. Çünkü başarısız bir ülke" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Venezuela'nın yönetimiyle ilgili soru üzerine "Bir grupla birlikte yöneteceğiz. Doğru şekilde yönetildiğinden emin olacağız. Petrol altyapısının yeniden inşa edildiğinden emin olacağız. Milyarlarca dolar petrol şirketleri finanse ediyor. Tüm bunların karşılığı alınacak ve bunlar ödenecek. Petrol olması gerektiği gibi akacak. Biliyorsunuz, potansiyeline oranla çok düşük bir petrol akışı vardı. Her şeyin olması gerektiği gibi olduğundan emin olacağız. Venezuela halkı hak ettiği şekilde yönetilecek" yanıtını verdi.

"Biz bu işi boşu boşuna yapmadık"

Trump, Amerikan askerlerinin orada olup olmayacağının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Asker göndermekten korkmuyoruz. Dün akşam da gerçekten asker gönderdik. Bundan korkmuyoruz. Söylemekten de korkmuyoruz ama bu ülkenin doğru yönetildiğinden emin olacağız. Biz bu işi boşu boşuna yapmadık. Çok tehlikeli bir saldırıydı. Çok kötü sonuçlanabilirdi, çok fazla insan kaybedebilirdik. Onurumuzu kaybedebilirdik. Ekipmanımızı kaybedebilirdik. Ekipman çok önemli değil ama çok fazla şey kaybedebilirdik. Bunun doğru yapıldığından emin olmamız gerekiyor. Gerekirse bir daha gireriz. Ülkeyi doğru yöneteceğiz. Ülke doğru yönetilecek, adil şekilde yönetilecek. Çok fazla para kazanacaklar, halka vereceğiz parayı.

Tüm bu yaptıklarının yanlarına kar kalmasına izin veremezdik. Düşünün tüm bu altyapıyı, petrol endüstrisini biz inşa ettik ve biz hiç yokmuşuz gibi hepsine el koydular. Bizim Başkanımız da bu konuda hiçbir şey yapmamayı seçti. Bu konuda biraz geç kaldık ama bir şeyler yapmış olduk."

"İşler rayına oturana kadar biz yöneteceğiz"

Venezuela'yı kimin yöneteceği sorulan Trump, "Belli bir süreliğine benim arkamda gördüğünüz insanlar yönetecek. Gerçekten ölmüş bir ülkeden bahsediyoruz. 1,5 yıl önce biz de ölmüş bir ülkeydik. Ama şu anda herkesten daha iyi durumdayız. Bunun için liderlik gerekiyordu. Venezuela'da çok fazla kötü insanlar var, liderlik etmemesi gereken insanlar var. Bunlardan herhangi birinin Maduro'nun yerine geçmesine izin vermeyeceğiz. Venezuela'da işler rayına oturana kadar biz yöneteceğiz" diye konuştu.

"Arkasını kollaması lazım"

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun açıklamalarının sorulması üzerine, "Onların da kokain fabrikaları var, kokain atölyeleri var. Ben sözlerimin arkasındayım. Kokain üretip ABD'ye gönderiyor, bu yüzden arkasını kollaması lazım" dedi.

"Kongre sızdırır"

Saldırıya ilişkin Kongre'ye bilgi verilip verilmediği sorulan Trump, "Kongre genelde sızıntı olan bir yer. Bu pek de iyi olmaz. Böyle bir sızıntı olsaydı çok farklı bir sonuç olurdu, öyle değil mi General? Ama bir noktada geldiğimizi biliyorlar diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla gemimiz vardı. Kongre sızdırır ve biz sızıntı istemiyoruz" yanıtını verdi.

"Çelik bir yere girmeye çalışıyordu ama bunu başaramadı"

Trump, ABD kuvvetleri evine girdiğinde Maduro'nun ne yaptığı ve karşı koysaydı öldürülebilip öldürülemeyeceğine ilişkin soruya, "Her şey olabilirdi. Bu da olabilirdi. Tamamen güvenli bir odaya, çelik bir yere girmeye çalışıyordu ama bunu başaramadı. Çünkü bizimkiler o kadar hızlıydı ki" ifadeleriyle yanıt verdi. Trump devamında, "Güvenli bir yere girmeye çalışıyorlardı ama güvenli değildi. Çünkü kapıyı zaten havaya uçurmuştuk. 47 saniye sanırım, öyle değil mi? Ne kadar kalın olursa olsun 47 saniyede zaten delip geçerdik. Ama o kapıya bile ulaşamadı. Kapıya kadar gitti ama kapıyı kapatamadı" diye konuştu.

"New York'a getirilecek"

Maduro'nun şu an nerede olduğu sorulan Trump, "New York'a getirilecek" dedi. Trump, New York'ta nerede tutulacağının sorulması üzerine, "O, yetkililerin kararına bağlı" şeklinde konuştu.

Trump, Küba konusunda mesajının olup olmadığı sorusu üzerine, "Küba da şu anda çok iyi bir durumda değil. Bu sistem Kübalılar için çok da iyi değil. Acı çekiyorlar. Eninde sonunda Küba konusunda da konuşmamız gerekebilir. Çünkü başarısız bir ülke. Küba'daki insanlara yardım etmek ve Küba'dan yerlerinden edilmiş insanlara yardım etmek konusunda da benzer düşünceler içerisindeyim" dedi.

Venezuela'daki muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun yerini bilip bilmediği sorulan Trump, "Hayır" yanıtını verdi.

Trump, Maduro ile en son ne konuştuğuna dair soruya, "O görüşmeye girmek istemiyorum. Kendisiyle konuştum gerçi. 'Teslim olman lazım' dedim" ifadeleriyle yanıt verdi.

"Kendisine karşı çok heyecanlı değilim"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi sorulan Trump, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kendisine karşı çok heyecanlı değilim. Çok fazla insan öldürüyor. Sekiz ve bir çeyrek savaşı bitirdim. O çeyrek ne biliyor musunuz? Tayland-Kamboçya. Bunu bitirdim. Kendime bir çeyrek daha veriyorum. Artık sekiz ve bir çeyrek savaşı bitirdim. Artık böyle diyeceğim. Son dört gün içerisinde barışa dönmelerini sağladım. Bu yüzden buna bir çeyrek savaş diyorum. Belki de bunlardan en kolayı Rusya-Ukrayna savaşı olacak diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Her iki taraf da çok kötü şeyler yaptı. Bu Biden'ın savaşı aslında. Benim savaşım değil. Ben ölümleri durdurmak istiyorum.

Bir ay içinde 30 bin kişi öldü. Ben bunu durdurmak istiyorum. Ölümleri durdurmak istiyorum. NATO'yu yüzde 5 ödemeye ikna ettim. Yüzde 2'den. Ki zaten vermiyorlardı. Yüzde 2 ödemezken yüzde 5'e ikna ettim. Onlara çok fazla füzeler, mühimmat gönderiyoruz ve ABD kesinlikle para kaybetmiyor. Hatta para kazanıyoruz bile diyebilirim. Ama benim umurumda olan para değil. Ben insanların ölmesini engellemek istiyorum. Düşünün, ayda 25 bin 30 bin kişi hayatını kaybediyor. Bunlar bize çok uzak yerlerden gelen insanlar."

(Son)