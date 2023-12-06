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Trump, tekrar seçilirse sadece bir gün diktatörlük yapacak - Son Dakika
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Trump, tekrar seçilirse sadece bir gün diktatörlük yapacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, tekrar seçilirse sadece bir günlüğüne diktatörlük yaparak, ABD-Meksika sınırını kapatmak istediğini açıkladı. Trump ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde aday olamayacağını düşündüğünü belirtti.

Trump, tekrar seçilirse sadece bir gün diktatörlük yapacak
06.12.2023 - 19:33,
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, tekrar seçilirse sadece bir günlüğüne diktatörlük yaparak, (ABD-Meksika) sınırı kapatmak istediğini açıkladı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun haberine göre, Fox News'un haber analisti Sean Hannity'e konuşan Trump, ikinci kez ABD Başkanı seçilirse rakiplerine karşı faaliyetlerinin ne olacağı ve intikam alıp almayacağı sorusu üzerine, sadece görevinin ilk gününde "diktatörlük" yapacağını ifade etti.

(ABD-Meksika) Sınırı kapatmayı ve "sondaj" yapmak istediğini ifade eden Trump, "Bunun dışında, ben bir diktatör değilim." dedi.

Trump ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde "ruhsal ve fiziksel sağlığı dolayısıyla" aday olamayacağını düşündüğünü belirtti.

Seçimlerde Demokratlardan kimin aday olacağını düşündüğü sorusu üzerine, Gavin Newsom'ın ismini veren Trump, kurnaz olarak nitelediği Newsom için, "Bence iyi iş çıkardı." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
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