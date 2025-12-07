Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz - Son Dakika
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz
07.12.2025 10:16
ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'deki operasyonların ardından ülkeye deniz yoluyla giren uyuşturucunun yüzde 94 azaldığını, yakında kara operasyonlarını da başlatacaklarını açıkladı. Trump "Her rotayı, her evi, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Onlar hakkında her şeyi biliyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı Kennendy Merkezi Onur Madalyaları Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada uyuşturucuyla mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"UYUŞTURUCU YÜZDE 94 AZALDI"

Karayipler'de başlattıkları operasyonların ardından ülkeye denizden giren uyuşturucunun yüzde 94 azaldığına işaret eden Trump, "Kalan yüzde 6'yı da çözmeye çalışıyorum çünkü onlar (kaçakçılar), benim tahminime göre çok cesur insanlar." ifadesini kullandı.

"HER EVİ, NEREDE YAŞADIKLARINI BİLİYORUZ"

Yakında kara operasyonlarını da başlatacaklarına işaret eden Trump, "Her rotayı, her evi, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz." dedi.

SAVUNMA BAKANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de California'da katıldığı etkinlikte uyuşturucuyla mücadele için gemilere yönelik saldırıların süreceğini duyurdu. Uyuşturucuyla mücadele konusunda gayet odaklı olduklarını belirten Hegseth, "Eğer bir terör örgütü için çalışıyorsanız ve ülkemize gemi ile uyuşturucu getiriyorsanız sizi bulur ve batırırız, bu konuda hiç şüpheniz olmasın." dedi. ABD'nin Batı Yarım Küre'de kartellerle mücadeleye odaklandığını dile getiren Hegseth, sonuna kadar gemilere yönelik operasyonları sürdüreceklerini vurguladı.

TRUMP'IN KARARNAMESİ

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Karayipler, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 1234 1234:
    senin derdin uyuşturucu değil altin ve petrol abd birak bu işleri 48 4 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    binali nin oğluna da bi operasyon yapsanız keşke. adam koronada Venezuela ya sözde maske dağıtmaya gitti. kendi ülkesi bitti ya. herkes ne için gittiğini biliyor buradaki aktröller hariç 29 12 Yanıtla
    Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    nicin gitti bilmiyoruz bizi bilgilendirir misin . 8 8
    Serdar Han Serdar Han:
    aynen Engin bilgilerinizi aktarır misiniz gerçek leri! lutfen samancı bilgilendir bizi 2 1
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    bilgilendireyim bingölcüm o ülkede çok iyi uyuşturucu çıkıyor. uyuşturucu ticareti için diyelim ki ? sizin bilgilenmeye ihtiyacınız yok ama az kafanızı kumun altından çıkartsanız zaten bu soruyu sormana gerek kalmayacak 1 0
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    samanı akkoyunlar yiyor be adamım . az araştır anlarsın neyin ne olduğunu bana sormana gerek kalmaz ama nerde. yandaşçılık yapmaktan kafanızı samandan kaldıramıyorsunuz. koyun dedimide kızıyorsunuz sonra. 1 0
  • hatay123 hatay123:
    Allah abd nin binbir belasını versin inşallah en yakın zamanda yok olursunuz... 14 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bunlara adını bişey koyarak önce dünyaya duyurur sonra rejimi istediği gibi değiştirmek için işgal eder. bu İran içinde böyleydi (rıza pehlevi) Irak içinde böyleydi ( saddam Hüseyin) 13 1 Yanıtla
  • 123456 123456:
    sıkıyorsa meksikaya saldır. uyuşturucu baronları orada. 12 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:09
