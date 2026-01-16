Trump ve Netanyahu'dan İran Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump ve Netanyahu'dan İran Görüşmesi

16.01.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump ile Netanyahu, İran'daki durumu ele almak için ikinci kez telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'daki durumu ele almak üzere bu hafta içinde ikinci kez telefonda görüştüğü öne sürüldü.

Axios sitesinin ismini paylaşmak istemeyen iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Netanyahu ile Trump'ın 14 Ocak'ta yaptığı ileri sürülen telefon görüşmesinin ardından ikilinin 15 Ocak akşamı bir kez daha görüştüğü iddiası yer aldı.

Haberde, Trump ve Netanyahu'nun İran'daki durumu ele aldığı savunulurken, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

The New York Times (NYT) gazetesine konuşan ABD hükümetinden yetkililer, Netanyahu'nun, 14 Ocak'ta Trump ile telefonda görüştüğünü ve İran'a yönelik saldırı planlarını ertelemesini istediğini iddia etmişti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump ve Netanyahu'dan İran Görüşmesi - Son Dakika

“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi 16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu

21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 22:34:44. #7.11#
SON DAKİKA: Trump ve Netanyahu'dan İran Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.