Trump ve Putin\'den sürpriz anlaşma! ABD yaptırımları kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump ve Putin arasındaki görüşmenin ardından enerji alanında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Rusya'nın milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceği açıklanırken ABD, Rus dizeline yönelik yaptırımlarda geçici muafiyet kararı aldı.

TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞMESİNİ BAŞARILI BULDU

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından enerji piyasalarını ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Görüşmeyi başarılı olarak değerlendiren Trump, Rusya'nın ABD ve uluslararası piyasalara önemli miktarda dizel yakıt sağlayacağını bildirdi. Trump'ın duyurduğu takvime göre Rusya, ilk aşamada 300 bin ton dizel yakıtı derhal piyasaya sunacak. Bu miktarın ilerleyen aylarda kademeli olarak artırılması planlanıyor.

RUSYA'DAN MİLYONLARCA TON DİZEL TEDARİKİ

Trump, Rusya'nın dizel yakıt sevkiyatına ilişkin planını şu sözlerle açıkladı: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdim. Rusya, ABD ve küresel piyasaya derhal 300 bin ton dizel akaryakıt tedarik edecek. Kasım ayında 500 bin ton, ardından 1 milyon ton daha yakıt tedarik edecek. Daha sonra dizel rafinerilerinin durumuna göre kısa bir süre içinde 3 milyon ton dizel daha sağlayacak"

Açıklanan takvime göre ilk 300 bin tonluk tedariki, kasım ayında 500 bin tonluk yeni sevkiyat izleyecek. Ardından 1 milyon ton daha dizel sağlanacak. Son aşamada ise rafinerilerin durumuna bağlı olarak 3 milyon tonluk ilave tedarik gerçekleştirilecek. Trump'ın açıkladığı miktarların tamamının gerçekleşmesi halinde toplam dizel tedariki 4 milyon 800 bin tona ulaşacak.

ABD, RUS DİZELİNE YÖNELİK YAPTIRIMLARI GEÇİCİ OLARAK KALDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'nin Rusya menşeli dizel yakıta yönelik yaptırımlarında da önemli bir değişiklik açıklandı. ABD, Rusya menşeli dizel yakıtın satışı, teslimatı ve ithalatına yönelik yaptırımları 7 Nisan 2027'ye kadar geçici olarak kaldırdı.