Dünya

Trump ve Şara Suriye Geçiş Sürecini Görüştü

28.01.2026 09:09
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Trump ile Suriye'nin geçiş sürecini ve istikrarı ele aldı.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye'deki geçiş sürecine ilişkin gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinde Suriye'deki geçiş sürecine ilişkin gelişmeleri ele aldı. Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin konuşulduğu de görüşmede, Suriye'deki istikrar ve güvenin güçlendirilmesi için sarf edilen çabalar da değerlendirildi. Şara, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve devlet kurumlarının korunmasına olan tam bağlılığını teyit ettiğini vurgulayarak, ülkenin iç barışını güçlendirme konusundaki kararlılığının altını çizdi. Şara, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye'de yeniden ortaya çıkmasını engellemek için uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Şara, aktif diplomasinin bölgedeki krizlerin aşılmasının tek yolu olduğuna dikkat çekerek, yeni Suriye'nin uluslararası tüm taraflarla ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde iş birliğine açık bir yaklaşım benimsediğini kaydetti. Şara görüşmede, bölgesel anlaşmazlıkların çözümünde diyalog dilinin üstün tutulması gerektiği konusunda Trump'la mutabık kaldıklarını da aktardı.

ABD Başkanı Trump da ülkesinin Suriye halkının birleşik ve güçlü bir devlet inşa etme yönündeki beklentilerine verdiği desteği yineledi. Trump, SDG de dahil olmak üzere askeri güçlerin resmi devlet kurumlarına entegre edilmesine ilişkin mutabakatları takdir etti. Yatırımın teşvik edilmesi ve sermaye için cazip bir ortam hazırlanması yoluyla Suriye'nin yeniden imarına destek vermek üzere Washington'ın hazır olduğunu belirten Trump, Suriye'nin ekonomik istikrarının Orta Doğu bölgesinin istikrarında temel bir dayanak oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

