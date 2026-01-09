Trump: Venezuela ile İş Birliği İptali - Son Dakika
Politika

Trump: Venezuela ile İş Birliği İptali

09.01.2026 13:02
Donald Trump, Venezuela ile petrol ve gaz altyapısında iş birliği nedeniyle ikinci saldırıyı iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD ve Venezuela, özellikle petrol ve gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir şekilde yeniden inşa etme konusunda iyi bir iş birliği içinde çalışıyorlar. Bu iş birliği nedeniyle, daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim" dedi.

Venezuela operasyonunun ardından açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Venezuela'nun 'Barış Arayışı'nın bir göstergesi olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bıraktığını kaydederek, "Bu çok önemli ve akıllıca bir jest. ABD ve Venezuela, özellikle petrol ve gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir şekilde yeniden inşa etme konusunda iyi bir iş birliği içinde çalışıyorlar. Bu iş birliği nedeniyle, daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim, çünkü buna gerek kalmayacak gibi görünüyor. Ancak, güvenlik ve emniyet amacıyla tüm gemiler yerlerinde kalacak. BIG OIL tarafından en az 100 milyar dolar yatırım yapılacak ve bugün Beyaz Saray'da tüm yetkililerle görüşeceğim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

