Trump, yeni Yüksek Mahkeme Yargıcı adayını cuma ya da cumartesi açıklayacak - Son Dakika

Trump, yeni Yüksek Mahkeme Yargıcı adayını cuma ya da cumartesi açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaşamını yitiren ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine atayacağı yargıç adaylarını cuma ya da cumartesi günü açıklayacağını ve yeni yargıcın 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde belirlenmesi gerektiğini açıkladı.

Trump, yeni Yüksek Mahkeme Yargıcı adayını cuma ya da cumartesi açıklayacak, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaşamını yitiren ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine atayacağı yargıç adaylarını cuma ya da cumartesi günü açıklayacağını ve yeni yargıcın 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde belirlenmesi gerektiğini açıkladı.

Trump, Fox televizyonunda yayımlanan "Fox & Friends" programına telefonla bağlanarak, ülke gündemini değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Ginsburg'un yerine aday göstereceği adayların listesini cuma ya da cumartesi günü açıklayacaklarını belirten Trump, "Adaylarımızı açıklamak için, Ginsburg'un cenaze törenlerinin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Bunu, kendisine saygımızdan yapıyoruz." dedi.

Trump, yeni yargıç adaylarının seçilmesi için Senato'da yapılacak oylamanın 3 Kasım seçimleri öncesi yapılmasını istediğini vurgulayarak, yeni yargıç seçimi sürecinin "çok hızlı" ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Yeni Yüksek Mahkeme Yargıcı adaylarının da kadın olduğunu belirten Trump, "Adaylarımıza nasıl bakarsanız bakın, bu ülkedeki en iyi kişiler. Birçoğu genç kadınlar, hatta bazıları oldukça genç." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan basınına göre, Trump'ın yargıç adayları arasında 48 yaşındaki ABD 7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Amy Coney Barrett, 52 yaşındaki 11. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Barbara Logoa ve 4. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı 38 yaşındaki Allison Jones Rushing bulunuyor.

Biden'a canlı yayın tartışmaları göndermesi

Trump, Demokratların yeni Yüksek Mahkeme Yargıcını 3 Kasım seçimlerini kazanan kişinin belirlemesi gerektiği ve Trump'ın aksini yapması halinde kendisine zorluk çıkaracakları yönündeki açıklamalarını da değerlendirerek, "Duyduğuma göre Demokratlar, anayasal olarak yapmak zorunda olduğum bir şeyi yaptığım için bana azil davası açacaklarmış. Bunu yaparlarsa, biz bundan sonra ülkede yapılacak tüm seçimleri kazanırız." diye konuştu.

Öte yandan, 29 Eylül'de Demokratların başkan adayı Joe Biden ile yapacağı canlı yayın tartışmalarına da değinen Trump, "Biden'ın çok iyi iş çıkaracağını varsaymalıyım. Ancak, Demokrat aday adayları arasında yapılan tartışmalarda, Biden korkunçtu." görüşünü paylaştı.

Seçim kampanyasında maddi zorluk yaşadıklarına ilişkin iddialara da Trump, "Bir günümü ayırıp, zengin insanlara telefon ederek çok fazla para toplayabilirim. Bana bir gün ve bir telefon verin. Ama şu anda paraya ihtiyacımız yok." dedi.

Trump, Çin merkezli TikTok uygulamasının tamamen Amerikan şirketi Oracle'ın kontrolüne bırakılmaması durumunda, iki şirket arasında yapılacak anlaşmayı onaylamayacaklarını da sözlerine ekledi.

Demokratlardan tepki

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg, pankreas kanseri sebebiyle 87 yaşında yaşamını yitirmiş, Trump ve Cumhuriyetçi Parti ise bir an önce yeni bir adayın belirlenmesi konusunda adım atacaklarını duyurmuştu.

Ginsburg'un yerine kimin geleceğine dair gelecek yılın beklenmesi gerektiğini savunan Demokratlar ise Cumhuriyetçilerin 2016'da hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Antonin Scalia'nın yerine eski Başkan Barack Obama tarafından belirlenen adaya karşı çıktıklarını vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, yeni Yüksek Mahkeme Yargıcı adayını cuma ya da cumartesi açıklayacak - Son Dakika

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