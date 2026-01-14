Trump: Yetkim Ahlakımla Sınırlı - Son Dakika
Trump: Yetkim Ahlakımla Sınırlı

14.01.2026 07:36
Trump, güçlerinin anayasa veya mahkemelerle değil, kendi ahlakıyla kısıtlandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "yetkisinin anayasa veya mahkemeler tarafından değil, kendi ahlakıyla sınırlandığını" söyledi.

Trump, CBS News'e verdiği röportajda, daha önce "kendisini durdurabilecek tek şeyin kendi ahlakı olduğu, uluslararası hukuk olmadığı" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Yetkim anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlakımla sınırlı. Ben ahlaklı bir insanım. Ölüm görmekten hoşlanmam. İnsanlarımızın zarar görmesini istemem. Karşı taraftakilerin zarar görmesini de istemem." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği askeri operasyonda "karşı tarafta" insanların öldürülmesinden hoşnut olmadığını dile getiren Trump, "Bu benim ahlakımla sınırlı ve benim ahlak anlayışım çok yüksek. Dolayısıyla bu şekilde sınırlandırılmış durumda." dedi.

Yetkisinin anayasa ya da mahkemelerle sınırlı olup olmadığı yönündeki soruya Trump, "Asla mahkemelere gelmeyeceğiz. Anayasa'ya da başvurmayacağız. Çünkü ben ülkemiz için neyin iyi olduğunu görmek istiyorum ve mahkemeler de bunu görmek ister." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

