Trump’ın sözleri ABD’yi karıştırdı: Beyaz Saray’dan jet hızında açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile savaşın maliyetini değerlendirirken Los Angeles ve San Diego’ya ilişkin kullandığı ifadeler ülkede tartışma yarattı. Trump’ın “Bırakın Los Angeles’ı yok etsinler. San Diego’yu yok etsinler” sözleri tepki çekerken, Beyaz Saray ifadelerin bağlamından koparıldığını savundu.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Trump, Nebraska’da düzenlenen mitingde İran savaşı nedeniyle yükselen fiyatların ABD’nin güvenliğini sağlama karşılığında ödenmesi gereken bir bedel olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında İran’ın ABD kentlerinden birini hedef alabileceği ihtimaline değinen Trump, Los Angeles ve San Diego’yu örnek gösterdi.

ABD Başkanı, İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği bir senaryoya işaret ederek, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." diye konuştu.

CALIFORNIA VALİSİNDEN SERT TEPKİ

Trump’ın sözleri iki kentin yer aldığı California’da büyük tepkiyle karşılandı. Vali Gavin Newsom, ABD Başkanı’nı sert sözlerle eleştirerek Los Angeles ve San Diego’nun hedef alınabileceğini söylemesini “tehlikeli” olarak nitelendirdi. Newsom, "Donald Trump, California'yı işgal etmeleri için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego'yu 'yok etmesi' gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri." ifadelerini kullandı.

California Valisi Gavin Newsom

Los Angeles ve San Diego belediye başkanları da açıklamalara tepki gösterdi.

BEYAZ SARAY: SÖZLER YANLIŞ ANLAŞILDI

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın Amerikan kentlerine yönelik bir saldırı çağrısı yapmadığını belirtti. Cheung, Trump’ın nükleer silaha sahip bir İran’ın ABD kentlerini tehdit edebileceğine dikkat çektiğini savunarak, açıklamaların “gerçeklikle bağdaşmayan” bir tepkiyle çarpıtıldığını ifade etti.