Trump\'tan 13 kişiyi öldüren eski binbaşı için karar: Kurşuna dizilecek

Trump'tan 13 kişiyi öldüren eski binbaşı için karar: Kurşuna dizilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, 2009 yılında Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldüren ve 31 kişiyi yaralayan eski Ordu Binbaşısı Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesini onayladı. 2013'te ölüm cezasına çarptırılan Hasan'ın infazının ne zaman ve nerede gerçekleştirileceğine ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri karar verecek.
ABD Başkanı Donald Trump'tan 13 kişinin hayatını kaybettiği Fort Hood saldırısının faili Nidal Hasan hakkında dikkat çeken bir karar geldi. Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesi onaylandı.
TRUMP KURŞUNA DİZİLEREK İDAM EDİLMESİNİ ONAYLADI
Pentagon'un açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump, eski Ordu Binbaşısı Nidal Hasan hakkında verilen ölüm cezasının kurşuna dizilerek uygulanmasını onayladı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, infaz yöntemini Savunma Bakanı Pete Hegseth'in önerdiğini, Trump'ın da öneriyi kabul ettiğini açıkladı. Kararın ardından gözler infazın gerçekleştirileceği tarihe çevrildi. Ancak Pentagon'un açıklamasında henüz bir tarih verilmedi.
"HASAN İÇİN YARGI GÜNÜ NİHAYET GELDİ"
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, infazın yeri ve zamanına ilişkin kararın ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri tarafından verileceğini belirtti. Parnell, "Ordu Sekreteri infazın zamanını ve yerini belirleyecek" ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında ise "Hasan için yargı günü nihayet geldi" dedi. İnfaz mangasının seçimi ve sürecin hangi takvimle ilerleyeceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.
13 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 31 KİŞİYİ YARALADI
Nidal Hasan'ın adı ABD tarihine 5 Kasım 2009'da gerçekleştirilen Fort Hood saldırısıyla geçti. Saldırı öncesinde Teksas'taki askeri üste psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, silahlı saldırıda 13 kişiyi öldürdü, 31 kişiyi yaraladı.
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