Trump\'tan 13 kişiyi öldüren eski binbaşı için karar: Kurşuna dizilecek

ABD Başkanı Donald Trump'tan 13 kişinin hayatını kaybettiği Fort Hood saldırısının faili Nidal Hasan hakkında dikkat çeken bir karar geldi. Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesi onaylandı.

TRUMP KURŞUNA DİZİLEREK İDAM EDİLMESİNİ ONAYLADI

Pentagon'un açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump, eski Ordu Binbaşısı Nidal Hasan hakkında verilen ölüm cezasının kurşuna dizilerek uygulanmasını onayladı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, infaz yöntemini Savunma Bakanı Pete Hegseth'in önerdiğini, Trump'ın da öneriyi kabul ettiğini açıkladı. Kararın ardından gözler infazın gerçekleştirileceği tarihe çevrildi. Ancak Pentagon'un açıklamasında henüz bir tarih verilmedi.

"HASAN İÇİN YARGI GÜNÜ NİHAYET GELDİ"

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, infazın yeri ve zamanına ilişkin kararın ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri tarafından verileceğini belirtti. Parnell, "Ordu Sekreteri infazın zamanını ve yerini belirleyecek" ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında ise "Hasan için yargı günü nihayet geldi" dedi. İnfaz mangasının seçimi ve sürecin hangi takvimle ilerleyeceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

13 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 31 KİŞİYİ YARALADI

Nidal Hasan'ın adı ABD tarihine 5 Kasım 2009'da gerçekleştirilen Fort Hood saldırısıyla geçti. Saldırı öncesinde Teksas'taki askeri üste psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, silahlı saldırıda 13 kişiyi öldürdü, 31 kişiyi yaraladı.