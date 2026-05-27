Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı: "6 ülke imzalamalı" - Son Dakika
27.05.2026 15:46
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Trump yönetiminin dış politika ve göçmen politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sural, Trump'ın İbrahim Anlaşmaları'nı genişletmek istediğini belirtirken, Green Card sürecine yönelik yeni kısıtlamaların da gündemde olduğunu söyledi.

İBRAHİM ANLAŞMALARI MESAJI

Rona Doğan Sural, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD gündemini değerlendiren Sural, Donald Trump'ın 6 ülkenin daha İbrahim Anlaşmaları'nı imzalaması gerektiğini söylediğini aktardı. Ancak bazı ülkelerin anlaşmayı imzalamamak için siyasi ve bölgesel gerekçeleri bulunduğunu ifade etti.

GREEN CARD VE GÖÇMEN POLİTİKASI

Sural, Trump yönetiminin Green Card sürecine ilişkin yeni düzenlemeler planladığını da söyledi. Buna göre başvuruların ABD içinden değil, kişilerin kendi ülkelerindeki dış temsilcilikler üzerinden yürütülmesinin istendiğini belirtti. Sural ayrıca Trump yönetiminin göçmenlere yönelik kısıtlayıcı politikalarını sürdürmeye hazırlandığını ifade etti. 

