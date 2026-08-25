Trump’tan olay yaratacak bir isim değişikliği önerisi daha: Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” yapmayı düşünüyor - Son Dakika
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Trump’tan olay yaratacak bir isim değişikliği önerisi daha: Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” yapmayı düşünüyor

Trump’tan olay yaratacak bir isim değişikliği önerisi daha: Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” yapmayı düşünüyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yaşanan ticaret geriliminin ortasında dikkat çeken bir öneri ortaya attı. Trump, ABD ile Kanada arasında bulunan Ontario Gölü’nün adının “Amerika Gölü” olarak değiştirilmesi fikrinin değerlendirildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile tırmanan ticaret geriliminin ortasında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, ABD ile Kanada arasındaki sınırda bulunan Ontario Gölü’nün adının “Lake America” (Amerika Gölü) olarak değiştirilmesini ciddi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

“ARTIK ONTARİO İLE FAZLA İŞ YAPMAYACAĞIZ"

Trump, açıklamasını Truth Social hesabından yaptı. ABD'nin Ontario ile artık fazla ticaret yapmayı beklemediğini belirten Trump, bu gerekçeyle gölün adının değiştirilmesi fikrinin ciddi şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Ontario Gölü, ABD'nin New York eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasında yer alıyor ve Toronto'nun kuzey kıyısında bulunuyor.

Trump’tan olay yaratacak bir isim değişikliği önerisi daha: Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” yapmayı düşünüyor

KANADA İLE TİCARET GERİLİMİ TIRMANIYOR

Trump'ın çıkışı, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından geldi. ABD yönetimi hafta sonu Kanada'dan gelen yaklaşık 20 milyar dolarlık ürün için yüzde 50 gümrük vergisi uygulamaya başladı. Kanada'nın da ABD'ye karşı misilleme tarifeleri açıklaması bekleniyor.

Trump'ın Ontario Gölü için önerdiği isim değişikliği, daha önce Meksika Körfezi'nin adını “Amerika Körfezi” olarak değiştirme girişimini de akıllara getirdi.

“AMERİKA GÖLÜ" ÖNERİSİ GÜNDEM OLDU 

Trump'ın açıklaması, Kanada ile ABD arasındaki gerilimin ekonomik anlaşmazlığın ötesine taşındığı yorumlarına neden oldu. Ontario Gölü'nün iki ülke tarafından paylaşılan önemli su yollarından biri olması nedeniyle isim değişikliği önerisi ayrıca dikkat çekti.

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Son Dakika Donald Trump Trump’tan olay yaratacak bir isim değişikliği önerisi daha: Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” yapmayı düşünüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trump’tan olay yaratacak bir isim değişikliği önerisi daha: Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” yapmayı düşünüyor - Son Dakika
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