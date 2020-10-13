ASO 1.OSB'ye Güvenli Hizmet Belgesi - Son Dakika

ASO 1.OSB'ye Güvenli Hizmet Belgesi

13.10.2020 13:55
ASO 1.OSB'ye Güvenli Hizmet Belgesi, System.String[]

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1.Organize Sanayi Bölgesine (OSB) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, "Güvenli Hizmet Belgesi" verildi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1.Organize Sanayi Bölgesine (OSB) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, "Güvenli Hizmet Belgesi" verildi. ASO 1. OSB, Ankara'da Güvenli Hizmet Belgesini alan ilk Organize Sanayi Bölgesi oldu. Belgeyi TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş'a takdim etti.

ASO 1.OSB, Türk Standartları Enstitüsü'nün "TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı" şartlarını yerine getirip, TSE uzmanları tarafından yapılan denetimler sonucunda "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş, alınan "Güvenli Hizmet Belgesi" ile salgının başladığı ilk günden itibaren aldıkları önlem ve tedbirleri bir nevi taçlandırdıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Gerek bireyler gerekse de kurumlar olarak hep beraber zorlu bir sınavdan geçiyoruz. Bu sürecin en az hasarla atlatılması için ülke genelinde önemli çalışmalar yürütülüyor. Devletimiz, sağlık çalışanlarımız ve TSE başta olmak üzere tüm kurumlar salgınına karşı önemli mücadele vermektedir. ASO 1.OSB olarak bizde üretim yapan tüm işletmelerimize elimizden gelen bütün destekleri sağlıyoruz. Bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Salgın ile mücadelede işletmelerimize örnek olmak adına belgelendirme çalışmalarına başladık ve kısa süre içerisinde gerekli şartları sağlayarak TSE tarafından belgelendirildik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin maruz kaldığı virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için çalışan, üreten ve emek veren herkese teşekkür ediyor, en kısa zamanda bu sıkıntılı günlerin sona ermesini diliyorum." diye konuştu.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de, "Güvenli Hizmet Belgesi" alan ASO 1.OSB'yi tebrik ederek başladığı konuşmasında, TSE'nin salgın döneminde yaptığı çalışmaları anlattı. Salgın döneminin hayatın her alanında, sürdürülebilirliğin temin edilebilmesi için tedbirlerden oluşan yeni bir yaşam düzeni getirdiğini ifade eden Şahin, üretim, hizmet ve turizm sektörlerinde tedbirlerin bir araya getirildiği güvenli üretim, güvenli hizmet sektörlerinin nasıl olabileceği ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, bu belgelerin aynı zamanda güvenin de bir timsali olacağını ifade etti.

"ASO 1.OSB ülkemiz sanayisi için çok önemli bir organizasyon"

TSE'nin hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı şartlarını yerine getirip belge almaya hak kazanan ASO 1.OSB'nin, üretime ve istihdama olan katısının dışında gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle Ankara'nın nitelikli bir sanayi şehri olduğunu ispatlayan çok önemli bir organizasyon olduğu belirten Şahin, ülkemize gelen yabancı misafirlerimizin Ankara'nın tarihi tanıtımı ve doğal güzelliklerinin dışında mutlaka burayı ziyaret edip Ankara sanayisinin imkan ve kabiliyetlerini en iyi şekilde tanıtılmasının altını çizdi.

ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Alper Türedi, Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanı Dr. Metehan Çalış, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık ve Müdür Yrd.Kamil Sunal katıldı. - ANKARA

ASO 1.OSB'ye Güvenli Hizmet Belgesi
ASO 1.OSB'ye Güvenli Hizmet Belgesi

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ASO 1.OSB'ye Güvenli Hizmet Belgesi - Son Dakika Ekonomi

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