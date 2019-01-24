Son Dakika Haberleri: Tsk, Mke'den 207 Bin Mpt-76 Alacak

Tsk, Mke'den 207 Bin Mpt-76 Alacak

50 dakika önce

TSK, MKE'den 207 bin MPT-76 alacakKIRIKKALE - Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 207 bin adet MPT-76'yı MKE'den almak istediğini söyledi.

TSK, MKE'den 207 bin MPT-76 alacak

KIRIKKALE - Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 207 bin adet MPT-76'yı MKE'den almak istediğini söyledi.
TSK'ya silah sevkiyat töreninde konuşan Ali Gümüş, Kara kuvvetleri Komutanlığının 207 bin adet MPT-76'yı envanterine kazandırma arzusunda olduğunu açıkladı. Gümüş, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin hafif silah ihtiyacını karşılamak maksadıyla kurulmuş bir fabrikayız. Türk Silahlı Kuvvetleri MPT-76'dan 33 bin 18 adet daha bize sipariş verdi. Bunu da inşallah 2019'da yılı içerisinde büyük bir kısmını, az bir kısmını da 2020 yılı içerisinde yaparak teslim etmeyi planlıyoruz. Bir müjde daha söyleyeyim. Tabii zaman ne gösterir bilemiyorum ama şu anda bize aktarılan bilgiye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı 207 bin adet MPT-76 envanterine kazandırmak niyetinde, arzusunda. Bunun da tamamını MKE'den yani bizden almak istediklerini açıkça ifade ettiler" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:07 Kaynak: İHA

Ekonomi
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