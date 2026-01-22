TSKGV Erzurum Temsilcisi Vali'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
TSKGV Erzurum Temsilcisi Vali'yi Ziyaret Etti

TSKGV Erzurum Temsilcisi Vali\'yi Ziyaret Etti
22.01.2026 09:44
E. Alb. Ahmet Avcı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek TSKGV faaliyetlerini anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge Temsilcisi E. Alb. Ahmet Avcı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Ziyarette, TSKGV Erzurum Bölge Temsilciliğinin 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla faaliyete başlamasıyla birlikte bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Erzurum Bölge Temsilciliğinin; Erzurum'un yanı sıra 20 il ve 165 ilçeyi kapsayan geniş bir sorumluluk alanına sahip olduğu ifade edilirken, Vakfın yerli ve milli savunma sanayine dayalı güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri hedefi doğrultusunda yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi.

TSKGV'nin; ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR gibi savunma sanayimizin öncü kuruluşlarıyla, milletimizin maddi ve manevi desteğini bir araya getirerek ülkemizin savunma gücüne stratejik katkılar sunduğu vurgulandı.

Vali Mustafa Çiftçi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının savunma sanayimize ve milli güvenliğimize sağladığı katkıların son derece kıymetli olduğunu belirterek, Erzurum Bölge Temsilciliğine çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Çiftçi, Erzurum, Ekonomi, Savunma, Yerel, Son Dakika

