TSK'nın Suriye'de köylere dönüşleri engellediği iddiasına yalanlama - Son Dakika
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TSK'nın Suriye'de köylere dönüşleri engellediği iddiasına yalanlama

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TSK\'nın Suriye\'de köylere dönüşleri engellediği iddiasına yalanlama
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye-Resulayn'daki bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engellediği yönünde skandal iddialar yayımlandı. İddiaları kesin dille yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada, "Söz konusu alanlara dönmek isteyen ailelerin durumu, SDG’nin entegrasyon süreci kapsamında, Suriye’deki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir." dedi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köylere halkın dönüşünü engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve bölgedeki kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

"SURİYELİLERİN KÖYLERİNE DÖNÜŞÜ ENGELLENİYOR İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan; "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn’da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddiası gerçek değildir.

Söz konusu alanlara dönmek isteyen ailelerin durumu, SDG’nin entegrasyon süreci kapsamında, Suriye’deki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönüşleri engellediği yönünde herhangi bir uygulama söz konusu değildir.

Süreci çarpıtarak Türkiye’yi hedef göstermeye çalışan, maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi, konuya ilişkin bilgilerin yalnızca resmi makamların açıklamalarından takip edilmesi önemle rica olunur."

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Rasul AynResulaynSuriyeGüncelDünyaTSKSon Dakika

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