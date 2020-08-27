TSO Başkanı Ruhi Koçak'a ziyaret - Son Dakika

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve Mersin Narenciye ve Diğer Tarım Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Ömer Özcan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaret etti.

Ziyarette tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Avcı, yaptığı konuşmada özellikle pandemi sürecinin kendilerine tarım ve gıdanın önemliliğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Stratejik ve sürdürülebilir politikalarla sektörü daha da ileriye taşımanın önemine değinen Avcı, bölgenin stratejik avantajlara sahip olduğunu kaydetti.

TSO Başkanı Koçak'ta Çukurova bölgesinde tarımda doğru ve uygulanabilir politikaların yürütülmesi halinde dünyanın önemli merkezlerinden olabileceğini söyledi.

Koçak, pandemi süreciyle beraber tarımın önemli ve stratejik bir sektör olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirtti.