Tssf Başkanı Özen'den Rektör Gören'e Ziyaret

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ve beraberindeki heyet, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'le bir araya geldi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ve beraberindeki heyet, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'le bir araya geldi.



Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen'in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Arslan, Spor Koordinatörü İrfan Kara ve TSSF Kütahya İl Temsilcisi Ayhan Karakoç ile DPÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer de hazır bulundular.



Verilen bilgiye göre, Dumlupınar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonasının ve TSSF'nin etkinliklerinin konuşulduğu ve sohbet şeklinde geçen görüşmede TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Olimpik Yüzme Havuzunun federasyona tahsisinden dolayı da Rektör Gören'e teşekkür etti.



Geçmişte olduğu gibi bugün de sualtı sporlarına desteklerinin süreceğini ifade eden Rektör Remzi Gören, "Daha önce de TSSF'nin şampiyonalarına ev sahipliği yapmıştık. Uluslararası ölçütlerde olan Olimpik Yüzme Havuzumuz hem yerel hem de ulusal yarışmalara ev sahipliği yapması Üniversitemize ve Kütahya'ya değer katıyor. Gelecekte de düzenleyeceğiniz turnuvalarda sizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyacağız" dedi.



Görüşmenin sonunda TSSF Başkanı Özen, Rektör Gören'e teşekkür plaketi ve TSSF'nin hatıra fotoğraflarından birini takdim etti. Gören, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, hediyeler için Özen ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - KÜTAHYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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