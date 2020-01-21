TSYD İzmir Şubesi tarafından Ege'de yılın spor ödülleri belirlendi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 8. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.

TSYD İzmir Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, 2019'daki spor organizasyonlarına ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda yılın takımları, yılın teknik direktörü, yılın antrenörleri, yılın sporcuları ve olimpiyat onur ödüllerini kazananların belirlendiği kaydedildi.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Yukatel Denizlispor ile TFF 1. Lig'e yükselen Ekol Göz Menemenspor "yılın takımları" unvanını elde ettiği organizasyonda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazanan cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı yüzücü Emre Sakçı ve rüzgar sörfünde olimpiyat kotasına ulaşan Dilara Uralp, olimpiyat onuru ödüllerine hak kazandı.

Ödül töreninin şubat ayı içinde yapılacağı organizasyonda 46. ve 47. TSYD Ege Kupasının ana sponsorluğunu üstlenen ve amatör branştaki sporculara destek veren Folkart'a kentte sporun gelişimine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verilecek.

Organizasyonda ödül alanlar şöyle:

Yılın takımları: Ekol Göz Menemenspor, Yukatel Denizlispor

Yılın teknik direktörü: Yücel İldiz (Eski Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü)

Yılın antrenörleri: Özgür-Aysel Gümüşlü (Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota almayı başaran Nazlı Savranbaşı'nın antrenörleri), Türker Oktay (Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanarak ilki başaran milli sporcu Emre Sakçı'nın antrenörü)

Olimpiyat Onuru Ödülleri: İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan (Cimnastik), Emre Sakçı (Yüzme), Dilara Uralp (Rüzgar sörfü)

Ege'de yılın sporcuları: Kerem Kamal (Güreş), Derin Baytur, Okyanus Arıkan, Can Ertürk (Yelken), Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş (Cimnastik)