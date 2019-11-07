TTK Armutçuk Müessesesinin günlük kömür üretimi bin tona çıktı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinin günlük 400 ton olan kömür üretimi bin tona yükseldi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Armutçuk Müessese Müdürü Ali Hekim, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, kurum yöneticileri ve maden işçileri, üretimin bin tona çıkması dolayısıyla bir araya gelerek pasta kesti.

Eroğlu, kapasitenin yükseltilmesinde emeği geçen yönetim, teknik kadro ve çalışanlara teşekkür etti.

150 madenci işe başladı

GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, işe başlayan 150 kadar madenciyle günlük üretimde ciddi artış yakaladıklarını söyledi.

"Kurumdaki işçi açıklarının kapatılmaya başlanmasıyla üretimde ciddi oranda artış yaşanacağını göstermiş olduk." diyen Eşitmez, şöyle devam etti:

"Günlük 400 ton üretim, yeni işe başlayan madenci kardeşlerimizle 2,5 kat artışla bin tona yükseltilmiştir. Bu başarı, müessesemizin üstün gayreti ve işçilerimizin özverili çalışmaları sonucu gerçekleşmiştir. Armutçuk'ta çok uzun yıllardır bu üretim seviyesine ulaşılamamıştı."

Eşitmez, üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini dile getirerek, "Bin ton bizler için çok iyi bir seviye. İnanıyorum ki kurumdaki işçi açıkları giderildikçe bu rakamları daha da yukarılara taşıyacağız." dedi.