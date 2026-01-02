TTSO, 30 Ürün için Coğrafi İşaret Tescili Başlatacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, 30 ürünün coğrafi işaret tescili için başvuru çalışması başlatacaklarını belirtti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, 'Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı' kitabının yazarı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen ve mutfak kültürü araştırmacısı Cannur Özkuyumcu ile bir araya geldi.

Trabzon'un gastronomi potansiyeli ve coğrafi işaretli ürünler konusunda görüş alışverişinde bulunan Çelebi, yerel ürünlerin geliştirilmesi kapsamında coğrafi ürünlerin tescil edilerek ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalara önem verdiklerini aktardı.

Trabzon ve ilçelerinin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Çelebi, "Trabzon'un coğrafi işaret tescilli 14 ürünü var. 8 adet ürünümüz de tescil ve başvuru aşamasındadır. Yaklaşık 60 civarında tescili yapılabilir potansiyel ürünlerimiz arasından 30'unun önümüzdeki dönemde başvuru çalışmalarını başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un coğrafi işaretli ürün sayısını ve ekonomik katma değerlerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Çelebi, bu çalışmalara Mehmet Akif Şen'in hazırladığı 'Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı' kitabının da önemli bir kaynak olduğunu belirtti.

Şen ise bölgenin çok zengin bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, 2 yılı aşkın sürede hazırlanan 'Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı' kitabı için 18 ilçeden 437 kişiyle görüşüldüğünü kaydetti.

Toplantıya, TTSO Genel Sekreteri Ali Rıza Kul, TTSO Proje Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Cengizhan Sungurlu, Türk Patent ve Marka Kurum Enstitüsü TTSO temsilcisi Emrah Kaba da katıldı.