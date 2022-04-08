TTSO ile Akbank arasında finansman protokolü imzalandı - Son Dakika
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TTSO ile Akbank arasında finansman protokolü imzalandı

08.04.2022 12:47
TTSO ile Akbank arasında finansman protokolü imzalandı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Akbank arasında protokol imzalandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Akbank arasında protokol imzalandı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda üyelerine çeşitli avantajlar sunan protokol, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve Akbank Bölge Müdürü Selçuk Güvercin arasında imzalandı.

Hacısalihoğlu, burada yaptığı konuşmada, oda üyelerinin finansman ihtiyaçlarının karşılanması için protokol imzaladıklarını belirterek, "İş dünyasının çeşitli finansman ürünlerine erişiminin kolaylaştırılması piyasalar açısından önemli. Akbank ile imzaladığımız bu protokol ile üyelerimiz bankanın finansman ürünlerinden avantajlı koşullarla yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

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Suat Hacısalihoğlu, Hakan Binbaşgil, Ticaret, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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