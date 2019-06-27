Son Dakika Haberleri: "TÜ, Balkanlar'a sağlık hizmeti sunuyor"
Son Dakika Güncel Haber

"TÜ, Balkanlar'a sağlık hizmeti sunuyor"

1 saat önce

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin tüm Balkanlar'a sağlık hizmet sunduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin tüm Balkanlar'a sağlık hizmet sunduğunu söyledi.
TÜ Tıp Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu törende yaptığı konuşmada, Edirne'de sağlık eğitiminin 1488 yılında kurulan Sultan 2. Bayezid Külliyesi'ndeki Darüşşifa ile başladığını ifade etti.
Sağlık eğitiminin yanında sağlık hizmetinde iyi bir konumda olduklarını belirten Tabakoğlu, "Tıp fakültemiz üniversitemizin en önemli bölümlerinin başında geliyor. Özellikle bölgemize ve Balkanlar'a yönelik yaptığımız sağlık hizmetleri çok önemli yer tutuyor." dedi.
Fakülte hastanesinin Balkanlar'a şifa dağıttığını anlatan Tabakoğlu, şöyle devam etti:
"Bin 100 yataklı hastanemiz bölgenin en büyük sağlık kuruluşlarından. Üniversitemizin gözde bölümlerinden olan fakültemiz kaliteli bir kadroya sahip. Avrupa'nın ortalarına kadar bu kalitede hizmet veren kurum yok diyebiliriz. 3 yıldır hastanenin yenilenmesi yapılıyor. 45 milyon liralık bir harcama yapıldı. 10 yeni ünite kazandırdık. Yenileme çalışmaları acil servis ve diğer bölümlerde devam edecek."
Programda, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve fakülte birincisi Bartu Barlas da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 197 mezuna belgeleri verildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:38 Kaynak: AA
Trakya Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni parti hazırlığı mı? Ali Babacan ve ekibi lokantada bir araya geldi Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı Şov yapan paraşütçü askerin, çatıya çarptığı anlar kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:51:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "TÜ, Balkanlar'a sağlık hizmeti sunuyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]