TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu'ndan, Kosova Hasan Priştine Devlet Üniversitesi'ne ziyaret - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova Hasan Priştine Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü ziyaret etti.

Tabakoğlu, ziyarette, Trakya Üniversitesi ve Kosova Hasan Priştine Devlet Üniversitesi'nin güçlü işbirliğine sahip olduğunu söyledi.

Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki 2+2 ortak lisans programının, dost ve kardeş iki ülkedeki Türkoloji çalışmalarına önemli katkı sağladığını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"İşbirliği kapsamında öğrenciler, 2 yıl Trakya Üniversitesi'nde 2 yıl da Kosova Hasan Priştine Devlet Üniversitesi'nde eğitim alarak iki ülkede de geçerli bir diploma alabiliyor. Dost ve kardeş ülke Kosova'da dilimizin öğrencilere bu seviyede öğretilmesi gurur verici. Bu başarıda Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ergin Jable'ni büyük katkı ve çabası var. Bu vesileyle kendisine bir defa daha teşekkür ediyoruz. Kosova, Türk Dili ve Edebiyatı'nda, yüzyıllara dayanan köklü bir birikime sahip. Bu program sayesinde, iki ülke arasındaki kültür köprülerinin daha da güçlendiğini gözlemliyoruz. İş birliğimiz önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek."

Kosova Hasan Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ergin Jable de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, iki üniversitenin işbirliğinin süreceğini aktardı.

Ziyarette, TÜ Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, TÜ Rektörlük Özel Kalem Basın Danışmanı Öğr. Gör. Kıvanç Ada ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Başdanışmanı, Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Başkanı Levent Buş yer aldı.