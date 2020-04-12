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Tuba Büyüküstün: Engin Akyürek ile tekrar oynarım
7 saat önce
TUBA Büyüküstün, YouTube kanalındaki canlı yayınlarına devam ediyor.
TUBA Büyüküstün, YouTube kanalındaki canlı yayınlarına devam ediyor. Ünlü oyuncu, önceki gün yaptığı yayında bir itirafta bulundu. 2014-2015 yıllarında yayınlanan "Kara Para Aşk" dizisinde Engin Akyürek'le başrolü paylaşan Büyüküstün, "Bir dönem üniversitelerde bile incelenmişti o iki karakterin arasındaki durum. İlişki açısından çok gerçekçi görünüyor. Engin'le güzel bir uyumumuz olmuştu. Tekrar oynamak isterim onunla."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:10
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