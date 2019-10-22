Son Dakika Haberleri: TÜBİTAK'a 16 Ar-Ge personeli alınacak
Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK'a 16 Ar-Ge personeli alınacak

TÜBİTAK'a 16 Ar-Ge personeli alınacak

1 saat önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde (UEKAE) görev yapmak üzere 16 Ar-Ge personeli alınacak.

TÜBİTAK'a 16 Ar-Ge personeli alınacak, System.String[]

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde (UEKAE) görev yapmak üzere 16 Ar-Ge personeli alınacak.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı

UEKAE bünyesinde

görev yapmak üzere 16 Ar-Ge personeli alımı için son başvuru tarihi 12 Kasım olarak belirlendi.

İlana elektrik, elektronik

teknolojisi, kimya

teknolojisi veya

bilgisayar teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler "www.tubitak.gov.tr" internet adresinden, Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından incelenebilecek.

Kriptoloji, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:04 Kaynak: AA
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