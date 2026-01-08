TÜBİTAK ve Ziraat Bankası\'ndan Dijital Finans Protokolü

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ziraat Bankası arasında, Türkiye'nin dijital finans ekosistemini ileriye taşıma amacıyla 'Kripto Varlık Saklama ve İleri Teknolojiler Alanında İş Birliği Protokolü' imzalandı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre; imzalan protokol, kripto varlık saklama altyapısının yanı sıra siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, blokzincir ve kuantum bilişim gibi kritik alanlarda ortak Ar-Ge çalışmalarını kapsıyor. Yerli imkanlarla geliştirilecek 'Dijital Varlık Saklama Altyapısı' ile Türkiye, bu alanda kendi ulusal standartlarını belirleyecek. İş birliğinin ilk somut adımı olarak, blokzincir teknolojilerinin temel taşı olan 'Dijital Varlık Saklama Altyapısı' projesi başlatıldı. Fazlar halinde hayata geçirilecek proje ile Türkiye'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği regülasyonlarla uyumlu, yüksek güvenlikli ve yerli kripto varlık saklama mimarisi inşa edilecek. Bu altyapı, ulusal ölçekte bir referans noktası oluşturarak dijital finansın güvenli limanı olacak. Protokol sadece kripto varlıklarla sınırlı kalmayacak. İki kurum; siber güvenlik sistemlerinin yerlileştirilmesi, yapay zeka tabanlı finansal analizler, kuantum teknolojileri ile veri güvenliği gibi alanlarda ortak ürün geliştirme süreçlerini de eş zamanlı olarak yürütecek.

'TEKNOLOJİK PAYDAŞLIĞIN DEĞERLİ BİR ADIMI'

Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuna dikkat çekerek, "TÜBİTAK BİLGEM'in mevcut kazanım ve yetenekleri ile Ziraat Bankası'nın finans alanındaki tecrübesini bir araya getiren bu iş birliği protokolünü, kurumlarımız arasındaki teknolojik paydaşlığın değerli bir adımı olarak görüyoruz. 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuz çerçevesinde, ilk etapta dijital varlıkların güvenli bir şekilde saklanarak yönetilmesini sağlayacak sistemin geliştirilmesini hedefliyoruz. Ortak çalışma kültürümüzün bir parçası olan bu proje; blokzincir, siber güvenlik, yapay zeka ve büyük veri gibi alanlarda gelecekte yapılabilecek yeni çalışmalara da zemin teşkil edecektir. Yazılım geliştirme ve teknik destek süreçlerini kapsayan bu uzun vadeli iş birliğinin, Ziraat Finans Grubu'nun yurt içi ve yurt dışındaki hizmet ağında teknik bir katkı sağlamasını ve ülkemizin dijital altyapı çalışmalarına fayda sunmasını temenni ediyoruz" dedi.

'STRATEJİK BİR ADIM'

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise iş birliğinin finansal teknoloji kapasitesini artıracağını vurgulayarak, "TÜBİTAK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, ülkemizin dijital finans ekosistemini güçlendirecek stratejik bir adımdır. Yerli ve milli teknoloji üretme kapasitemizi artırarak, blokzincir tabanlı dijital varlık saklama altyapısında ulusal bir standart oluşturmayı hedefliyoruz. Bu projeyle birlikte finansal teknolojilerde yenilikçi çözümler üretme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Ayrıca siber güvenlikten yapay zekaya, büyük veriden kuantum teknolojilerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesinde geliştirilecek ortak ürünlerin, Ziraat Finans Grubu'nun dijital dönüşüm vizyonuna da büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu stratejik iş birliği, yalnızca bugünün değil, geleceğin finansal güvenlik ve teknoloji standartlarını şekillendirecek bir ortaklığı temsil ediyor. TÜBİTAK'ın yüksek teknoloji üretim gücü ile Ziraat Bankası'nın finans alanındaki deneyimini bir araya getirerek, sektöre yön verecek projeleri hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.